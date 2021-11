LOL! Geert Wilders tegen Rutte: ‘Als jij en die heks nou eerst even opkrassen!’

Zo! Geert Wilders heeft vandaag weer eens duidelijk gemaakt wat hij vindt van Mark Rutte én van dat mens van D66. Of, zoals hij haar noemt: “Die heks.” Ha.

De leider van het fascistische regime dat Nederland nu al anderhalf jaar knecht – Mark Rutte – heeft vandaag gezegd dat hij hoopt dat er nog voor kerst een “kabinet met meer elan” komt. Met andere woorden, een missionair kabinet… dat bestaat uit precies dezelfde partijen als de huidige coalitie. Wat inhoudt dat er dus helemaal niet meer elan bij zit, en dat het overgaan van demissionair in missionair niets meer of minder dan een trucje op papier is.

Afijn. Daar trapt dus helemaal niemand in.

En Geert Wilders al helemaal niet. Want zijn reactie op Ruttes geraaskal op een digitaal partijcongres van de Communistische Partij Nederland ook wel bekend als de VVD is héérlijk direct:

Als je nou eerst eens zelf opkrast samen met die heks. https://t.co/qo72iyXRe1 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 27, 2021

“Als je nou eerst eens zelf opkrast samen met die heks.” Met die laatste doelt hij natuurlijk op het secreet van D66, Sigrid Kaag.

Natuurlijk heeft Wilders helemaal gelijk over Rutte en “die heks.” Als zij Nederland echt van nieuw elan willen voorzien is er maar één oplossing: dat dit coronagajes opstapt. Dat ze lekker op zoek gaan naar een nieuwe carriere, buiten de politiek, zodat ze ons volk niet meer in gijzeling kunnen houden.

En hoe eerder, hoe beter.

