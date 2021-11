Meldpunt Vaccinatiedwang overweldigd door reacties: al 10.000 meldingen van dwang binnen

In minder dan 24 uur nadat Tunahan Kuzu bekend maakte dat zijn partij DENK een Meldpunt Vaccinatiedwang online heeft gezet zijn er al 10.000 meldingen binnen van dergelijke dwang. Dit zijn ongelooflijke cijfers. Ongelooflijk indrukwekkend, omdat heel veel mensen dus actief meedoen. Maar ook ongelooflijk triest omdat het betekent dat vaccinatiedwang du bijzonder veel voorkomt.

Tijdens het coronadebat legde Kuzu uit dat slachtoffers van vaccinatiedwang (en -drang) daar melding van kunnen maken bij het nieuwe Meldpunt Vaccinatiedwang. Er was, zei hij, een speciale website voor opgezet: www.meldpuntvaccinatiedwang.nl. Nederlanders die het gevoel hebben dat bedrijven, overheden of andere organisaties druk op hen uitoefenen kunnen daar dus terecht.

Nou, DENK laat nu weten dat het aanmeldingen “de verwachtingen” van de partij zelf behoorlijk “overtreft.” Er zijn namelijk al 10.000 meldingen gedaan. Tienduizend. Een 1 gevolgd door vier nullen. En dat in nog geen 24 uur tijd én terwijl het mediakartel er zo weinig mogelijk over probeert te zeggen in de hoop dat burgers er niet achterkomen dat het Meldpunt bestaat.

Kuzu reageert

Kuzu legt uit dat de Tweede Kamer “met een ruime meerderheid” een motie heeft aangenomen “die uitspreekt dat er geen directe of indirecte vaccinatieplicht mag komen.” Sterker nog, “minister De Jonge (VWS) heeft zelfs uitgesproken dat mensen ook NOOIT het gevoel mogen krijgen te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Toch gebeurt dat nu.” En dan niet één keer ergens in the middle of nowhere, maar getuige het aantal meldingen vrijwel in het hele land.

“Het aantal meldingen dat binnenkomt toont aan dat dit dus een wezenlijk probleem is in Nederland,” zegt Kuzu dan ook volkomen terecht. Daarom roept hij nogmaals iedere Nederlander op die hier mee te maken heeft gekregen of nog krijgt om naar de website van Meldpunt Vaccinatiedwang te gaan, en het te melden. Want alleen zo kan dit probleem goed in beeld gebracht worden en kan er hopelijk iets aan worden gedaan.