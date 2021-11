Minister zelf ook verrast dat Nederland salarissen zorg- en onderwijsambtenaren Taliban zou gaan betalen

Bijna de hele Tweede Kamer was in rep en roer toen de woordvoerder van de Taliban ineens bekendmaakte dat de Nederland en Duitsland de salarissen zouden gaan betalen voor Afghaans zorg- en onderwijspersoneel. In ruil daarvoor zouden vluchtelingen vrije doorgang vinden. Demissionair minister Knapen (Buitenlandse Zaken) zegt zelf óók verrast te zijn door dit bericht.

PVV-leider Geert Wilders riep demissionair minister Knapen naar de Tweede Kamer en vroeg: “We gaan toch geen terreurorganisatie direct of indirect ondersteunen? Gaan we dat ook bij IS en al-Qaida doen? Er is in Nederland een zorgcrisis en dan gaan we geld geven aan de zorg in Afghanistan. Is de minister helemaal gek geworden?”

We welcome & appreciate initiative & step by Germany & Netherlands to pay salaries of all male & female staff in education & health sectors. IEA will provide all facilities for delivery & transparency of salaries. https://t.co/wncJmtTvkc — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) November 19, 2021

Knapen zegt behoorlijk te zijn geschrokken van de tweet en noemt het geen goede weergave van de werkelijkheid. Het probleem is alleen dat de correcte weergave van de werkelijkheid door hem niet wordt gegeven. Daarom lijkt het eerder alsof hij er vooral van baalt dat de Taliban deze informatie zo openbaar heeft gemaakt.

“Er mag geen hongersnood uitbreken. Dat is in niemands belang. Afghanistan mag ook geen terroristische uitvalsbasis worden. En het onderwijs voor meisjes mag ook niet in elkaar storten”, zegt Knapen volgens de NOS. “En het is vervelend maar de Taliban zijn daar de baas, dus daar kunnen we niet omheen.”

Hieruit blijkt dat er dus wel degelijk een motief is voor Knapen, de Duitse overheid en de EU, om de Taliban (indirect) financieel te steunen. Of het geld voor salarissen voor ambtenaren van de Taliban nou direct uit de zak van Nederland en Duitsland komt (dus van de belastingbetaler) of via de Wereldbank, maakt eigenlijk niet uit. Dat geld komt sowieso voor een deel weg bij rijke landen, waaronder Nederland.

Ook het volgende citaat maakt het er niet beter op: “Maar we hebben niets toegezegd. We zijn daar niet met een zak geld heen gegaan. We onderzoeken mogelijkheden.” Of de Taliban nou direct geld krijgt, of dat er geld wordt gespendeerd aan middelen (zodat de Taliban zelf geld overhoudt voor andere zaken), het eindresultaat is hetzelfde.