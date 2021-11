Compleet krankzinnig! Geen geld voor de zorg, maar wél voor salaris van zorgpersoneel Afghanistan

Nederland en Duitsland hebben toegezegd om de salarissen te betalen voor onderwijs- en zorgpersoneel van Afghanistan. Taliban-woordvoerder Abdul Qahar Balkhi bedankt de beide overheden via Twitter.

Hoe kríjg je het voor elkaar?! Geld investeren in onderwijs en degelijke salarissen voor leraren is allemaal te moeilijk. En onze eigen ziekenhuizen bereiden zich momenteel voor op ‘code zwart’ omdat de zorgcapaciteit na 1,5 jaar coronacrisis nog steeds niet is uitgebreid. Maar salarissen betalen voor zorg- en onderwijspersoneel in Afghanistan kan gewoon!

We welcome & appreciate initiative & step by Germany & Netherlands to pay salaries of all male & female staff in education & health sectors. IEA will provide all facilities for delivery & transparency of salaries. https://t.co/wncJmtTvkc — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) November 19, 2021

De regeling lijkt onderdeel te zijn van een deal om Afghanen die het land willen ontvluchten een uitweg te geven. ‘Wij betalen de salarissen voor onderwijs- en zorgpersoneel in Afghanistan, als jullie vrije doorgang garanderen voor vluchtelingen.’

De Taliban lacht zich rot! De Nederlandse overheid probeert een eigen fout recht te zetten door geld over de balk te smijten, terwijl we de boel in eigen land niet eens fatsoenlijk op orde hebben. En wat krijgen we er uiteindelijk voor terug? Meer vluchtelingen.

Je kunt er donder op zeggen dat de Taliban de afspraken niet na gaat komen als het ze niet meer uitkomt. Op deze manier kunnen ze potentiële vluchtelingen en politieke tegenstanders mooi het land uitwerken. Ze krijgen geld van de Nederlandse en Duitse overheid via internationale hulporganisaties. Het enige wat ze verder hoeven te doen is jongens en meisjes naar school te sturen. Even wat vluchtelingen doorlaten en even de schijn ophouden dat de Taliban tegenwoordig écht ‘gematigd’ is. En zodra het geld binnen is blijkt de roep om sharia tóch wat sterker.

Dit soort achterlijkheid is echt met geen pen te beschrijven. Misschien is dat ook wel de reden dat de grootste mediakanalen hier geen artikel aan wijden (op GeenStijl na). Nederland heeft kennelijk geld zat voor ontwikkelingshulp en het aantrekken van vluchtelingen, maar niet voor de eigen zorg en het onderwijs. Dan is het kabinet namelijk ineens weer demissionair.