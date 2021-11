Nederland maakt bezwaar tegen vaccinatiebeleid Oostenrijk: ‘Elk land moet adviezen EMA volgen’

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge sputtert een beetje tegen, nu de Oostenrijkse overheid de 2G-maatregel heeft ingevoerd. De Nederlandse overheid is tegen, niet omdat men principieel bezwaar heeft tegen het vaccinatiebeleid van Oostenrijk, maar omdat het (nog) niet geadviseerd is door de Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Oostenrijk is begonnen met een discriminerend vaccinatiebeleid tegen ongevaccineerden. Vanaf 3 januari moeten mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden beschouwd in Oostenrijk. Daarnaast geldt vanaf 6 december dat vaccinatiebewijzen slechts 270 dagen geldig zijn nadat mensen hun tweede prik hebben gehad.

De Nederlandse overheid heeft geen problemen met het vaccinatiebeleid, maar wel met het feit dat Oostenrijk dit zomaar in hebben gevoerd zonder naar de EMA te luisteren. Dat geeft Hugo de Jonge mooi de gelegenheid om even te drammen. Hij noemt het ‘ingewikkeld’ dat elk land zo zijn eigen regels in gaat voeren, meldt Het Parool.

Hugo de Jonge hoopt hiermee natuurlijk dat de EMA met een advies komt om het beleid van de individuele lidstaten te stroomlijnen. En dat betekent niet dat Oostenrijk het beleid beter terug kan draaien, maar juist dat de rest van de lidstaten hetzelfde beleid moeten gaan voeren.

Want laten we eerlijk wezen, de effectiviteit van de vaccins neemt na verloop van tijd af. Vrijwel iedereen negeert natuurlijke immuniteit en gaat compleet af op het idee van vaccins als redmiddel om uit de coronacrisis te komen. Wat is dan waarschijnlijker? Dat Oostenrijk de maatregelen terug gaat draaien? Of dat de rest massaal boosterprikken gaat toepassen en ongevaccineerden het leven zuur gaan maken?

De Jonge baalt er gewoon van dat het (belachelijke) Oostenrijks vaccinatiebeleid onbedoeld laat zien hoe flut zijn eigen voorbereiding is met betrekking tot het extra kunnen vaccineren van de eigen bevolking. Verantwoordelijkheid daar voor nemen doet hij natuurlijk niet en wijst daarom naar de EMA, die boosterprikken nog niet algemeen heeft aangeraden (terwijl landen daar al wel mee bezig zijn).