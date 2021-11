Nederlandse treuzelpartijen laten zich niet opjagen door snelle formatie Duitsland: ‘Als we meer tijd nodig hebben, dan nemen we die’

Terwijl we in Nederland inmiddels al méér dan 250 dagen aan het formeren zijn, gaat het bij onze oosterburen een stuk sneller. Na vijf weken formeren laten de Duitsers zien dat een snelle formatie met flink wat polderen best mogelijk is. Politieke leiders van Nederlandse partijen reageren nogal laconiek op de Duitse formatie, want zij willen namelijk wél de tijd nemen.

Terwijl men in Nederland altijd laatdunkend keek naar de trage en oeverloze formatiepogingen in België, hebben we inmiddels deze ‘Belgische toestanden’ eigen gemaakt. Nederland zit al meer dan 250 dagen zonder missionair kabinet. Duitsland laat zien dat snel formeren, met partijen die ver uit elkaar staan, wél mogelijk is. Na vijf weken staat er al een nieuwe coalitie klaar.

Mark Rutte zei drie weken geleden nog dat hij ‘wilde winnen van de Duitsers’ wat betreft formeren, maar dat is jammerlijk mislukt. Het AD vroeg onderhandelende partijleiders om een reactie, maar het kreeg alleen wat verzuurde opmerkingen terug. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans liet het volgende weten:

“Ik ga geen deadline stellen. Uiteindelijk is het belangrijk dat het een goed regeerakkoord wordt. Als dat iets meer tijd nodig heeft, dan nemen we die.”

Wat dat ‘goede regeerakkoord’ betreft: de VVD zal, zoals zo vaak, veel water bij de wijn doen. Het lijkt er sterk op dat de ChristenUnie en D66 elkaar dwars liggen op bepaalde dossiers. Maar wanneer deze impasse wordt doorbroken kan Nederland zich eindelijk opmaken voor een herhaling van Rutte III.

Ondertussen lijkt de vorming van een nieuw kabinet in 2021 steeds onwaarschijnlijker. Maar nieuwe verkiezingen zullen ook geen optie zijn, het partijkartel lijkt zich met hand en tand te verzetten tegen dit idee. Dus het zou niemand moeten verbazen als de formatie uiteindelijk (bijna) een jaar in beslag zal nemen.