NPO bang voor verandering: ‘We willen strengere eisen na toelating Ongehoord Nederland en Omroep Zwart’

Het zal niet als een verrassing komen, maar nu Omroep Zwart en Ongehoord Nederland (ON) zijn toegetreden tot het omroepenbestel zijn er ineens strengere regels nodig. De toetsingscommissies van de NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media, vragen zich ineens af wat dergelijke omroepen nou precies bij gaan dragen aan de ‘sociale samenhang’.

Als de toetsingscommissies een politieke partij in de Tweede Kamer zouden zijn, dan zouden ze na de opkomst van FvD en BIJ1 ineens pleiten voor een kiesdrempel, die nét iets hoger is als beide partijen in de peilingen maximaal zouden kunnen halen. Dat is ongeveer de vergelijking met wat hier nu speelt in omroepland.

Nu is het namelijk zo dat een aspirant-omroep minstens 50.000 betalende leden moet hebben, een ‘stroming’ moet vertegenwoordigen en van ‘toegevoegde waarde’ moet zijn. Dat eerste criterium is makkelijk te toetsen, maar die andere twee kunnen wat lastig zijn. Die worden namelijk getoetst aan criteria als ‘evenwichtig’, ‘gevarieerd’ en ‘kwalitatief hoogwaardig’, meldt de NOS. Daarnaast moet een omroep na vijf jaar 100.000 leden hebben om in het bestel te mogen blijven.

Op zich is er helemaal niets mis met deze regels, los van het feit dat sommige criteria niet (makkelijk) meetbaar te maken zijn. Als een omroep genoeg leden aan zich weet te binden, dan is dat de ‘wil van het volk’ en is het eigenlijk klaar.

Maar ja, ledenaantallen van de meeste omroepen lopen terug en nu komen omroepen als Omroep Zwart en Ongehoord Nederland ineens opdraven. Dat moeten we niet hebben natuurlijk! Omroep Zwart zou zich namelijk misschien wellicht niet aan de journalistieke codes houden, klagen de toetsingscommissies. En wat is precies de bijdrage van Ongehoord Nederland aan de ‘sociale samenhang’ door het “benoemen van de keerzijde van actiegroepen als Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter”, vragen ze zich af.

De toetsingscommissies zijn bang voor tegengeluid en willen de bestaande omroepen indekken. Want laten we nou niet doen alsof het daar allemaal uit eerlijke berichtgeving en kwalitatief hoogwaardige journalistiek gaat. De enige ‘sociale samenhang’ die zij zoeken is het behouden en het cultiveren van de bestaande bubbel.