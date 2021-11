NRC columniste Rosanne Hertzberger geeft toe dat Baudet en Engel vorig jaar gelijk hadden: ‘Ik heb een fout gemaakt’

NRC columniste Rosanne Hertzberger dacht dat Mark Rutte en Hugo de Jonge “niet zo gek zouden zijn” dat ze a) weer een lockdown zouden aankondigen en b) beziggaan met het discriminerende 2G-systeem. Na gisteravond weet ze beter. Vandaag biedt ze haar excuses dan ook aan (aan haar lezers) én geeft ze toe dat Thierry Baudet én Willem Engel vorig jaar 100% gelijk hadden toen ze stelden dat er een digitaal paspoort zou komen waarmee mensen die zich niet twee keer per jaar laten “vaccineren” de toegang ontzegd wordt tot de samenleving.

Op Twitter is Hertzberger heel helder .”Engel en Baudet in 2020: ‘Straks komt er een digitaal paspoort waarmee ze mensen die zich niet twee keer per jaar laten injecteren de toegang ontzeggen tot de samenleving.’ Rutte en Hugo de Jonge in 2021: ‘Met het digitaal paspoort gaan we mensen die zich niet twee keer per jaar laten injecteren weren uit de samenleving.’ Dus. Welke ‘complottheorie’ is over een jaar realiteit?” vraagt ze vervolgens.

Engel en Baudet 2020: ‘straks komt er een digitaal paspoort waarmee ze mensen die zich niet twee keer per jaar laten injecteren de toegang ontzeggen tot de samenleving.’ — Rosanne Y. Hertzberger (@ryhertzberger) November 13, 2021

Vervolgens komt ze met vier opties. Is het:

A) “en de 14 prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma worden aan het paspoort toegevoegd”

B) “gegevens uit het BKR register over openstaande schulden”

C) “Gegevens van justitie en verzekeraars”

D) “Het paspoort wordt gekoppeld aan de gezichts/nummerbord herkenning van de snelwegsurveillance en wie ongevaccineerd probeert te ontsnappen uit zijn huis wordt per auto van de weg geplukt in naam van de volksgezondheid.”

Natuurlijk vergeet ze een optie, en dan ook meteen de optie die ik het meest waarschijnlijk acht: stikstof. Onze stikstofuitstoot gaat bijgehouden worden en onderdeel worden van onze ‘digitale identiteit,’ of ons ‘digitaal paspoort.’ Als we dan iets willen doen waarmee we over ons ‘stikstofbudget’ gaan kunnen we het gewoon niet doen. Je komt dat vliegtuig niet in. Je kan gillen, roepen, huilen, smeken… niets gaat werken. Verboden!

“Wappies”

Hoe dan ook, Hertzberger – die blijkbaar echt aan het wakker worden is – was nog niet klaar. “Lieve denkers, schrijvers, wetenschappers, juristen, noem mij maar een wappie, maar ik zal me hier tegen verzetten,” gaat ze verder. “Vaccineren is veilig en beschermt goed” (kuch). “Maar ik maak me ernstige zorgen over dit land, zijn bestuur en zijn intellectuelen.”

Lieve denkers, schrijvers, wetenschappers, juristen, noem mij maar wappie, maar ik zal me hier tegen verzetten. Vaccineren is veilig en beschermt goed. Maar ik maak me ernstige zorgen over dit land, zijn bestuur en zijn intellectuelen. — Rosanne Y. Hertzberger (@ryhertzberger) November 13, 2021

Ik ook Rosanne. Want stuk voor stuk steunen ze wat overduidelijk een totalitaire staat is. Dit is Duitsland 1933. En het tuig is er nog trots op ook.

Tenslotte sluit ze haar draad af door te stellen: “En ik heb een fout gemaakt door er niet uitgebreider over te schrijven in NRC vandaag.” De reden dat ze dat niet gedaan heeft? “Want heb tot het laatste moment gedacht dat ze toch niet zo gek zouden zijn.”

Gek? Nee. Totalitair. Laat dat goed tot je doordringen. Dit gaat niet om incompetentie en ook niet om gestoordheid. Dit gaat om het feit dat ze een enorme machtshonger hebben en ten koste van alles een totalitaire controlestaat willen optuigen. Dát is hun ideologie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Afijn. Goed dat Hertzberger wakker is. Nu is het tijd voor gewone burgers – wij allemaal! – om in te grijpen. Want als een overheid dictatoriaal vervalt haar bestaansrecht van rechtswege.