Opnieuw nederlaag voor de journalistiek: Omroep Brabant verwijdert logo’s van wagens uit angst voor geweld

Omroep Brabant volgt het voorbeeld van de NOS en verwijdert de logo’s en stickers van alle satelliet- en bedrijfswagens voor tv en radio. De aanhoudende bedreigingen aan het adres van de regionale omroep hebben tot dit besluit geleid.

Nederland lijkt stukje bij beetje steeds verder af te glijden tot een staat van anarchie. Geweld en angst voor geweld beginnen steeds meer de boventoon te voeren in ons land.

Het besluit van de NOS en Omroep Brabant is volkomen begrijpelijk. Het gaat hier echter wel om twee verschillende situaties met ieder een andere oorzaak. Want er is al lange tijd forse kritiek op diverse media en ze worden om de haverklap beschuldigd van het verspreiden van fake news of sterk gekleurde berichtgeving. Dat is ook wat ertoe heeft geleid dat de NOS destijds doelwit is geworden. Omroep Brabant en diverse andere media bleven toen nog redelijk buiten schot.

Helaas gaat het tegenwoordig allang niet meer over of de berichtgeving correct is of niet. Publieke omroepen en andere mainstream media zijn inmiddels doelwit geworden van een zeer gefrustreerde minderheid, die zo’n beetje ieder excuus aangrijpt om flink te kunnen rellen. Kritiek hebben moet allemaal kunnen, maar het zou niet mogen leiden tot geweld of überhaupt de dreiging ervan. Dan kunnen we niet meer spreken van beschaving.

Dat is waar Omroep Brabant nu op reageert. Want zelfs al zouden alle mainstream media nu volledig correcte en objectieve berichtgeving hanteren, dan nog zouden ze doelwit worden, net als brandweer- en ambulancepersoneel.

En we hoeven er ook niet op te rekenen dat dit de komende tijd zal gaan veranderen. Waar her en der mensen proberen om de relschoppers en bedreigers te categoriseren, noemt demissionair premier Rutte ze gewoon “idioten”. En misschien kunnen ze ook alleen maar op die manier worden gedefinieerd. Dat betekent wel dat Nederland met een groot probleem zit en waar de politie het de komende maanden nog flink druk mee gaat krijgen. Die hebben het momenteel al moeilijk genoeg, dus kiest een Omroep Brabant eieren voor zijn geld. En waarschijnlijk zullen er nog veel meer omroepen en mediabedrijven volgen, want de spanning neemt niet af en de kans op adequate bescherming is klein. Al met al is het een dramatische situatie waar het einde nog lang niet van in zicht is.