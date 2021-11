Persconferentie coronamaatregelen: Eerst vooral tandloze strenge adviezen, daarna draconische maatregelen

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en zorgminister De Jonge zijn nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Rutte zegt de adviezen en belangen van diverse instellingen mee te hebben genomen. “Ons eigen gedrag blijft cruciaal”, aldus Rutte.

De concrete ‘maatregelen’ (eigenlijk strenge adviezen) die nu zullen worden genomen zijn:

Het dringende advies anderhalve meter afstand te houden.

Het thuiswerkadvies geldt nog steeds maar is nu aangescherpt tot minimaal 50 procent van de tijd thuiswerken.

Een dringend binnenlands reisadvies.

De coronamaatregelen zijn redelijk tandloos dus, want Rutte en De Jonge zeiden tijdens de persconferentie dat er eerst een wetswijziging doorgevoerd zal moeten worden om de echte maatregelen mogelijk te kunnen maken.

Vanaf 6 november geldt:

Coronatoegangsbewijs voor horeca (ook terras), sportkantines, (zakelijke) evenementen, theaters, bioscopen en festivals. Doorstroomlocaties zoals kermissen en braderieën. Sportlocaties (binnen) en culturele instellingen.

voor horeca (ook terras), sportkantines, (zakelijke) evenementen, theaters, bioscopen en festivals. Doorstroomlocaties zoals kermissen en braderieën. Sportlocaties (binnen) en culturele instellingen. Uitbreiding van mondkapjesplicht. Ook verplicht op stations, voor supermarkten, op het vliegveld en andere publieke ruimtes. Ook voor hoger onderwijs en mbo en contactberoepen. De mondkapjesplicht zal niet gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Hugo de Jonge legt vervolgens uit wat er de komende periode voor ons ligt:

Werkgever moet coronatoegangsbewijs kunnen vragen van werknemer, maar is niet verplicht.

Het coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk wel worden ingevoerd voor niet-essentiële detailhandel en plekken waar veel besmettingen plaatsvinden.

Opvallend is dat de coronatoegangsbewijzen niet zullen worden ingevoerd voor op de werkvloer en in het hoger onderwijs. Het demissionaire kabinet houdt het dus allemaal redelijk vrijblijvend en hoopt op druk vanuit de samenleving om de adviezen en mogelijke maatregelen kracht bij te zetten. De hoop is dat een werkgever die niet op coronapassen wil gaan controleren, dat alsnog gaat doen als de werknemers (of de klanten) er zelf om gaan vragen.

Als de coronacijfers in de komende tien dagen niet omlaag gaan (en dat zal niet gaan gebeuren) dan volgen er wel nog meer maatregelen, meldt de NOS. En die komen neer op verdrukking van ongevaccineerden. Zij lopen straks het risico om voor iedere locatie te gaan moeten testen om binnen te kunnen komen. Zo hebben ze in theorie nog steeds dezelfde vrijheid als de rest van Nederland, maar moeten ze wel om de haverklap een negatieve test kunnen tonen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Mocht het dan echt de spuigaten uitlopen, dan kan De Jonge straks een burgemeester machtigen om het controleren op coronatoegangsbewijzen te verplichten voor allerlei drukbezochte ruimten.