Kabinet: ‘Herinvoering coronamaatregelen niet bedoeld om besmetting te voorkomen, maar om urgentiebesef te kweken’

Vanavond om 19.00 uur wordt de herinvoering van coronamaatregelen aangekondigd door het demissionaire kabinet. Gevaccineerd of niet, iedereen wordt de dupe. Maar zullen de maatregelen dan op z’n minst wel werken? Het kabinet zegt vooral urgentie bij de burgers te willen creëren.

Het is werkelijk ongelofelijk hoe beroerd het demissionaire kabinet omgaat met de coronacrisis. Het voorkomen van besmettingen en het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnames lijkt nauwelijks prioriteit te zijn. De eerste reactie van De Jonge na de snel oplopende coronacijfers was ook: ‘Dit is ingecalculeerd’. Een dag later was het niet meer ingecalculeerd en was het ineens een groot probleem. Wat er vooral toedoet is dat we het coronavirus weer serieus gaan nemen.

Daarom wil men pas vanaf zaterdag (lol) mondkapjes weer gaan verplichten in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in sportscholen, zwembaden en in doorstroomlocaties, meldt RTL Nieuws.

“Door weer mondkapjes te verplichten, hoopt het kabinet dat de urgentie van het coronavirus weer terugkomt bij de burgers.”

Daarnaast komt het demissionaire kabinet met de herinvoering van bekende coronamaatregelen: een thuiswerkadvies en een “dringend” advies om afstand te houden. En als laatste komt er wat het kabinet betreft straks een mogelijkheid voor de invoering van regionale coronamaatregelen.

Een totaal tandloos beleid, bedoeld om de burger straks de schuld te kunnen geven van het feit dat de ziekenhuisopnames straks de spuigaten uitlopen. ‘Goh, ja, kennelijk hebben niet genoeg mensen zich aan de strenge adviezen gehouden, dus nu moeten we wel échte maatregelen gaan nemen’, zegt men dan.

Het kabinet creëert op deze manier voor zichzelf wat ‘ademruimte’. Na lange tijd niets te hebben gedaan en nu geconfronteerd met een situatie waar ze allang op hadden kunnen anticiperen, bereiden ze zich waarschijnlijk voor op wetswijzigingen. Dan kan men alvast dreigen met echt draconische maatregelen die ongevaccineerden in het verdomhoekje zullen zetten. Alles om maar niet zelf de verantwoordelijkheid te hoeven dragen voor het feit dat men de zorg compleet heeft uitgekleed en daarom dit ‘urgentiebesef’ moet worden gecreëerd.

Meer uitgestelde operaties, meer doden, meer spanning in de maatschappij. Allemaal prima, zolang het demissionaire kabinet er maar niet op wordt aangekeken en anderen als schuldige aan gaan wijzen.