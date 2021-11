Raad van State zegt sorry tegen toeslagenouders: ‘Strenge lijn had eerder teruggedraaid kunnen en moeten worden’

De Raad van State (RvS) heeft zelfonderzoek verricht en biedt toeslagenouders excuses aan. De strenge alles-of-niets-lijn had eerder teruggedraaid kunnen en moeten worden, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS in een rapport.

Veel toeslagenouders zijn in de problemen gekomen door de extreem harde lijn die de Belastingdienst, de bestuursrechter en de Raad van State voerden. Slachtoffers van de Toeslagenaffaire konden hoog en laag springen wat ze wilden, rechters en de RvS gaven de Belastingdienst toch altijd gelijk.

En omdat de Raad van State zowel een adviseur van de overheid als de hoogste bestuursrechter van Nederland is, leidde hun uitspraak bij lagere rechters tot een interpretatie van de wet die nadelig was voor toeslagenouders, meldt de NOS. ‘De Raad van State zegt dat we de wet op deze manier moeten toepassen, dus dan doen we dat ook’, werd de lijn.

Die lijn van de RvS werd al in 2011 vastgesteld, dus vanaf dat moment hadden de toeslagenouders eigenlijk al geen enkele kans meer. Pas in 2019 werd die lijn aangepast en toen was er pas weer ruimte voor rechters om rekening te houden met proportionaliteit. Toen was het kwaad natuurlijk al(lang) geschied.

De slachtoffers van de Toeslagenaffaire krijgen nu dus, eind 2021, eindelijk een ‘sorry’ van de RvS. Ieder mogelijk signaal werd keihard genegeerd, totdat het echt niet meer te ontkennen viel. Mensen hebben hun huis, werk, vrienden en zelfs hun kinderen verloren. Overal waar ze aanklopten voor hulp werden ze aangemerkt als ‘fraudeur’. En nu er stukje bij beetje dan toch eindelijk compensatie komt en de verantwoordelijken allang een ‘functie elders’ bekleden, nú is er dan eindelijk het moment dat de RvS zijn excuses aanbiedt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als slachtoffer spuug je toch op zo’n bericht? Zoveel jaar na het begin van dit hele drama is dit eerder een klap in het gezicht, of een trap na, dan erkenning voor de toeslagenouders.