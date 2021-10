Goed nieuws voor slachtoffers Toeslagenaffaire: Kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor gedupeerden

Het demissionaire kabinet is van mening dat de toegezegde compensatie voor de kinderen en ex-partners van slachtoffers van de Toeslagenaffaire 1,3 miljard euro zal gaan kosten. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor mensen die fout behandeld zijn door de Belastingdienst rond andere toeslagen.

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft na afloop van de ministerraad bekendgemaakt dat het demissionaire kabinet de bedragen over zal nemen die de Tweede Kamer voor de kinderen wilde reserveren. Er komt een compensatie van 2.000 tot 10.000 euro per persoon. Het aantal geschatte kinderslachtoffers van de Toeslagenaffaire ligt op zo’n 95.000.

Voor ex-partners van slachtoffers van de Toeslagenaffaire wordt 590 miljoen euro gereserveerd. Het gaat hierbij om zo’n 7.000 tot 9.800 personen. Ook wordt er 76 miljoen euro gereserveerd voor de naar schatting 22.000 gedupeerden van misstanden bij andere toeslagen, meldt de NOS.

Al met al is het een voorzichtig stapje vooruit. Men is echt bijzonder traag met de afwikkeling van dit grove schandaal, maar er is nu in ieder geval een bedrag gereserveerd. Er zal nog steeds worden geprobeerd om alles tot op de bodem uit te zoeken en ervoor te zorgen dat de slachtoffers niet te veel gecompenseerd worden (stel je voor!). Maar nu de bedragen helder zijn kan er wel direct worden overgegaan tot actie, zodra het leed helder in beeld is.

En dat is het wrange aan dit nieuws. Het geld is er, maar Van Huffelen heeft al gezegd met de Kamer te zullen gaan praten over de uitwerking van de verschillende compensatieregelingen. Wie wat krijgt en hoe dat moet worden bepaald, is dus nog steeds niet helder. Dat krijg je als je meer tijd en energie steekt in het ontkennen en wegmoffelen van het probleem, in plaats van in de oplossing.

Het einde is dus in zicht, maar ook weer niet helemaal. En als de Tweede Kamer te kritisch gaat doen, kun je er donder op zeggen dat zij de schuld krijgen voor dat deel van de afwikkelingsprocedure.