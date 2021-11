Rutte op persconferentie: ‘Besmettingen moet met 20 procent omlaag, geen garantie dat lockdown maar drie weken duren’

Demissionair premier Rutte en zorgminister Hugo de Jonge gaven zojuist een persconferentie waar ze de nieuwe lockdown en andere coronamaatregelen aankondigden. Totaal dramatisch en het zal alleen maar erger worden, want er komt dus ook een 2G-systeem.

Alle nieuws over coronamaatregelen die afgelopen dagen werden gelekt, blijken te kloppen. Haast voor iedere sector bestaat wel weer een uitzondering op een coronamaatregel, maar de hoofdlijn is duidelijk: een keiharde lockdown.

En de lockdown is alleen bedoeld om snel tijd te kunnen winnen voor het invoeren van het 2G-systeem, zo zeiden Rutte en De Jonge tijdens de persconferentie. De Jonge blijft bij hoog en laag beweren dat er geen sprake is van vaccinatiedwang, maar zonder vaccin kun je straks praktisch niets meer.

“Ik snap dat mensen zich iets meer gedwongen voelen om toch die kant op te gaan”, zegt De Jonge “Maar wij moeten de maatschappij ook veilig houden. Als we met 2G een café langer open kunnen houden of een festival door te laten gaan dan is het onze taak om die keuze te maken”, aldus De Jonge volgens de NOS.

En precies zoals we van dit demissionaire kabinet gewend zijn, leggen ze de verantwoordelijkheid straks weer bij de burger. De Jonge spoort iedereen aan om vooral het gesprek over vaccins aan te gaan. En ondernemers mogen straks kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. De illusie van keuze, zodat het lijkt alsof er geen sprake is van vaccinatiedwang.

De ondernemer mag straks uit gaan leggen waarom hij het discriminerende 2G-systeem hanteert, of waarom hij ‘niet goed genoeg zijn best doet’ en nog steeds 3G hanteert. Dat gaat vast goed komen!

En mocht het nou voorkomen dat het aantal besmettingen niet met 20 procent omlaag gaat (Hey, sturen we toch weer aan op besmettingen!), dan kan het zomaar zijn dat het allemaal langer gaat duren dan drie weken. Reken maar dat dat het geval gaat zijn, want anders was die overstap naar een 2G-systeem helemaal niet nodig.