Horecaondernemers zeggen sluitingstijd te gaan negeren: ‘Het is voor ons een kwestie van overleven’

Het verwachte besluit van het demissionaire kabinet om een ‘milde lockdown’ in te voeren, waarbij horecazaken om 19 uur de deuren moeten sluiten, gaat er niet in bij cafébazen en restauranteigenaren. Diverse horecaondernemers geven bij de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan dat ze de sluitingstijd zullen gaan negeren. “En dat snappen we. De financiële rek is eruit”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “Het is totaal ridicuul dat onze sector moet opdraaien voor dit falende overheidsbeleid.”

De verwachte maatregel is eigenlijk gewoon een avondklok voor de horeca, die het water al enige tijd aan de lippen staat. De maatregel zal leiden tot enorme omzetverliezen, terwijl volgens het RIVM rapport van bron- en contactonderzoek slechts 2,9 procent van de besmettingen in de horeca plaatsvindt, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts tegen het AD. Het demissionaire kabinet schiet met een kanon op een mug.

De woede vanuit de horecaondernemers over de sluitingstijd is ook echt volledig terecht. Het demissionaire kabinet heeft wederom niet op tijd ingegrepen, bagatelliseerde de snelle stijging van het aantal besmettingen en moest vervolgens nog meer dan een week vergaderen over ‘eventuele extra maatregelen’. Dat heeft kennelijk geleid tot een overreactie, want de verwachte ‘milde lockdown’ gaat waarschijnlijk een week langer duren dan het OMT adviseerde.

Drie weken lang moet de horeca dus straks op halve capaciteit draaien, met de andere coronamaatregelen én het wegvallen van overheidssteun. Dat heeft niets meer met het terugdringen van coronacijfers te maken en alles met het langzaam aantrekken van de strop om die hele sector.

Nog steeds wordt er niets gedaan aan het vergroten van de zorgcapaciteit, iets wat in het begin van de coronacrisis al had moeten gebeuren. Dit demissionaire kabinet pleegt kennelijk liever roofbouw op de economie en de samenleving dan überhaupt eens na te denken over structurele oplossingen. Maar ja, dat krijg je met een visieloze premier aan het roer.