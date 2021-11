SP nog niet van de communisten af: Rotterdam zet geroyeerde leden op kieslijst, andere steden lijken te volgen

Het SP-bestuur dacht even makkelijk wat communistische jongeren uit de partij te kunnen schoppen en vrolijk verder te kunnen gaan als socialistische partij, maar helaas! Diverse afdelingen van de SP lijken de geroyeerde communisten op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen houden.

Het leek zo simpel. Even van een snelle, felle stalinistische maatregel gebruikmaken, om wat drammerige communisten uit de partij te knikkeren, en door. Maar nee, kennelijk hebben de geroyeerde SP’ers toch nog behoorlijk wat steun binnen de verschillende afdelingen van de partij, waardoor het conflict door blijft etteren.

“De ledenvergadering heeft in grote meerderheid uitgesproken met deze mensen de verkiezingen in te gaan. Wij gaan ervan uit dat dat onder de naam van de SP is. Als dat niet kan moeten we op zoek naar een andere manier, maar wij houden vast aan deze mensen”, zegt SP-lijsttrekker van de Rotterdamse afdeling Arno van der Veen tegen de NOS.

En de Rotterdamse afdeling van de SP is niet de enige die vast blijft houden aan de geroyeerde communisten en ze gewoon op de kieslijst zet. In Utrecht, Amsterdam en Gouda lijkt men dezelfde houding aan te hebben genomen. Binnenkort zullen de conceptlijsten moeten worden goedgekeurd en dan zullen we zien of de SP over een aantal jaar niet beter ‘CP’ kan gaan heten.

Het SP-bestuur vreest natuurlijk voor het ergste, anders hadden ze niet zo’n draconische maatregel genomen om die 33 jongeren te royeren. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat ze zich zomaar neer zouden leggen bij een besluit van de lokale afdelingen om deze communisten toch op de lijst te houden.

Maar ja, wát gaan ze dan doen? De leden alsnog weigeren, ondanks de steun van hun leden, is politiek niet erg handig. En afdelingen uitsluiten van deelname is ook politieke zelfmoord. Maar het gewoon toestaan is óók geen optie. Het SP-bestuur zou dan eigenlijk toegeven dat ze mensen op de lijst hebben staan die openlijk communistisch zijn. Dat doet het óók niet goed bij de kiezer. Maar goed, daar lijken ze toch al niet zo naar te luisteren…