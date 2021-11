Spanning aan de Poolse grens! Wit-Rusland stuurt enorme groep migranten, Polen stuurt 12.000 militairen versterking

De Poolse regering waarschuwt voor een mogelijke confrontatie met Wit-Rusland, omdat Wit-Russische grenswachten actief een grote groep migranten richting de Poolse grens stuurt. Polen heeft al 10.000 militairen gestationeerd aan de grens, maar voegt daar nu nog eens 12.000 militairen aan toe.

Deze streek van de Wit-Russische regering is misschien wel het meest opzichtige en meest duidelijke voorbeeld van de inzet van migranten als geopolitiek wapen. Het gaat hier namelijk om migranten vanuit het Midden-Oosten en Afrika, die in veel gevallen terug zijn gestuurd toen ze vanuit Wit-Rusland aanklopten bij Polen.

Wit-Rusland lijkt echter de pech te hebben dat ze niet hoeven te rekenen op moralistische argumenten vanuit politieke partijen, waardoor dergelijke migranten alsnog binnen worden gelaten. Polen zet zonder pardon extra militairen in en Litouwen, die hetzelfde vreest, volgt het Poolse voorbeeld, meldt de NOS.

De enige hoop voor Wit-Rusland om van de migranten af te komen is door druk vanuit EU-lidstaten op Polen en Litouwen. De EU zelf is juist, ondanks al het gewauwel over mensenrechten, zelf ook druk bezig met strengere grensbewaking. En omdat Wit-Rusland de migranten actief aanspoort om deze kant op te komen, is de wil om ze op te nemen waarschijnlijk nóg kleiner. Het is hier namelijk overduidelijk dat het politieke motief van Wit-Rusland de boventoon voert, terwijl bij andere migrantenstromen nog het idee heerst dat de vluchtelingen uit eigen wil (of noodzaak) deze kant uitkomen.

Het is nu dus aan Polen (en Litouwen) om Wit-Rusland niet in de kaart te spelen. Een harde confrontatie tussen Poolse militairen en Wit-Russische grenswachten is daarom te riskant, maar een te harde aanpak van de migrantenstroom ook. Als zij het nu verkeerd aanpakken dan kun je er donder op zeggen dat het moralistische gezever van EU-lidstaten (Nederland waarschijnlijk voorop) de boventoon gaat voeren. Dat zou betekenen dat Polen en Litouwen in een kwaad daglicht komen te staan, EU-lidstaten nóg meer asielzoekers op gaan vangen en Wit-Rusland deze ‘slag’ wint. En als dat eenmaal is gebeurd dan is het hek van de dam.