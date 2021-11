Thierry Baudet en Geert Wilders bekritiseren Caroline van der Plas: ‘Wat een enorm slecht idee zo’n omgangsvormendebat!’

Voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van maart neemt Caroline van der Plas van BBB hard positie tegen Geert Wilders én Thierry Baudet. Maar die twee leiders slaan wél meteen terug. En terecht. Want Van der Plas wil een “debat” over “omgangsvormen” in de Kamer. Zoals Wilders volkomen juist stelt: “Wat een enorm slechte idee.”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging is vaak best goed bezig. Maar dit is natuurlijk dieptriest. Want ze wil net als de rest van het partijkartel een “debat” over “omgangsvormen” in de Tweede Kamer. Dit omdat FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen gisteren zei dat er na de coronacrisis best weleens tribunalen konden komen in verband met het fascistische, dictatoriale coronawanbeleid van het Regime Rutte III.

“Vanmorgen spoeddebat aangevraagd over ‘gedrag en omgangsvormen in Tweede Kamer’ [na aanleiding van het] tribunaal-dreigement Van Houwelingen,” aldus Van der Plas op Twitter. “We moeten het eens over ons EIGEN gedrag gaan hebben hier. Het loopt de spuigaten uit zo. Wat is nog acceptabel en wat niet. Debat liefst met [minister-president Rutte] erbij.”

Vanmorgen #spoeddebat aangevraagd over 'gedrag en omgangsvormen in Tweede Kamer' nav tribunaal-dreigement Van Houwelingen. We moeten het eens over ons EIGEN gedrag gaan hebben hier. Het loopt de spuigaten uit zo. Wat is nog acceptabel en wat niet. Debat liefst met @MinPres erbij pic.twitter.com/pkqKCAWSwk — Caroline van der Plas (@lientje1967) November 18, 2021

Thierry Baudet en Geert Wilders reageren op deze Deugactie

Helaas voor Van der Plas vinden Thierry Baudet én Geert Wilders dat een onwaarschijnlijk belachelijk idee. Baudet reageert door te stellen dat deze vreemde actie bewijst dat Van der Plas heel graag lief gevonden wil worden door het partijkartel.

Iemand wil hier graag onderdeel worden van het kartel…#braaf https://t.co/nGLR1eBb1O — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 18, 2021

Geert Wilders gaat er dieper op in. “Wat een enorm slecht idee,” schrijft hij. “Niet doen zo’n debat met Rutte over ‘omgangsvormen’. Want, zegt hij, zoiets is echt “te belachelijk voor woorden. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.” Met andere woorden, als je als politicus niet tegen dit soort harde opmerkingen kunt, dan moet je maar lekker een andere baan zoeken. In de fabriek of op het veld, bijvoorbeeld.

“Bovendien,” stelt hij vervolgens, “de vrijheid van Kamerleden is niet onderhandelbaar en Rutte een hele grote leugenaar.”

Wat een enorm slecht idee. Niet doen zo’n debat met Rutte over “omgangsvormen”. Te belachelijk voor woorden. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Bovendien: de vrijheid van Kamerleden is niet onderhandelbaar en Rutte een hele grote leugenaar. https://t.co/wwbptdyPjT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 18, 2021

Van der Plas: ‘Het gaat niet alléén om Van Houwelingen’

In een vervolgtweet laat Van der Plas weten dat het niet alleen om de uitspraken van Van Houwelingen gaat. “NB: dit debat moet gaan over ALLE omgangsvormen met elkaar,” schrijft ze. “Over en weer. Niet alleen over Van Houwelingen en zijn woorden gisteren. Maar ook over elkaar voor racist of xenofoob uitmaken, door elkaar heen schreeuwen, Kabinetsleden die Kamerleden schofferen en andersom.”

Maar dat vindt niet iedereen een logische redenering. Zoals één bijzonder oplettende Twitteraar stelt, had ze zo’n debat dan al lang kunnen aanvragen bij één van de honderden momenten waarop leden van het partijkartel FVD’ers én PVV’ers wegzetten als homofoben, antisemieten, racisten, seksisten, of hele dan wel halve neonazi’s. Dat ze dat niet gedaan heeft bewijst dat ze nu lekker meedoet met de rest.

Had je dat debat niet kunnen aanvragen toen FVD'ers weggezet werden als "niet-mannen," "antisemieten," "homofoben" en "seksisten"? https://t.co/bshJ1EeItu — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) November 18, 2021

Het goede nieuws? Nu Baudet en Wilders BBB’er Van der Plas even hebben terechtgewezen kan ze natuurlijk gewoon pas op de plaats maken en toegeven dat ze wat al te haastig was met haar verzoek. Kom op Caroline, we doen allemaal weleens iets overhaast. Een staatsvrouwe beseft het wanneer ze dat doet, doet dan een stap terug, en gaat over tot de orde van de dag.