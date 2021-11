Thierry Baudet onthutst over steun voor partijkartel: ‘Dus je sluit mensen bijna twee jaar op en nog stemmen ze op je’

FVD-leider Thierry Baudet reageert onthutst op de nieuwe peiling van Maurice de Hond. De zogeheten ‘approval rating’ voor het partijkartel is nog steeds schrikbarend hoog aldus de Forum-voorman. Al bijna twee jaar worden Nederlanders door allerlei maatregelen hun vrijheid ontnomen, toch blijft de steun voor het systeem bizar hoog. Iets wat Baudet maar niet kan begrijpen, je vrijheid wordt afgepakt en vervolgens blijf je keurig op deze vrijheidsbeperkende partijen stemmen.

De nieuwste peiling van Maurice de Hond liet vanochtend het mogelijke groeipotentieel van partijen zoals de PVV en de BoerBurgerBeweging zien: 25% van de Nederlandse kiezers zou de partij van Geert Wilders een kans geven, 19% van de kiezers zou BBB een kans geven. Ondanks de enorme groei van deze kritische oppositiepartijen blijft het kiezerspotentieel voor het partijkartel enorm groot.

Bij elkaar opgeteld blijft de steun voor het partijkartel nog steeds schrikbarend hoog. Dit terwijl we dagelijks de kritiek van veel Nederlanders overal kunnen lezen. Baudet vraagt zich dan ook openlijk af hoe het mogelijk blijft dat na twee jaar zwabberbeleid de steun voor deze partijen zo hoog blijft.

Ik zit te staren naar de “approval rates”, de peilingen van Maurice de Hond. Verbijsterend. Een overweldigend deel van de bevolking steunt het kartel, het systeem, het regime. Dus je sluit mensen bijna twee jaar op, geeft ze semi-verplichte gifinjecties – en nóg stemmen ze op je? — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 28, 2021

Dit is wellicht exemplarisch voor Nederland: er is genoeg kritiek te vinden onder de bevolking op het partijkartel, maar als het puntje bij paaltje komt blijven Nederlanders trouw stemmen op deze partij. Het zit haast vastgebakken in de Nederlandse volksgeest dat stemmen op een nieuwe partij of een kritische partij wellicht een verloren stem zou zijn.

Een goed voorbeeld is de PVV; jarenlang lezen we dat veel mensen veel standpunten van de partij van Wilders delen, maar dat ze uiteindelijk bij de stembus stemmen op een partij die zogenaamd iets constructiever zou zijn. Dit is nu net het probleem van veel Nederlandse kiezers, wel veel kritiek uiten, maar uiteindelijk niks ondernemen om het probleem – de slappe koers van de coalitie, het afbraakbeleid van de kabinetten Rutte etc. – aan te pakken.