Tunahan Kuzu pakt Ab Osterhaus aan: ‘Mensen zijn echt veel slimmer dan jij denkt!’

Ab Osterhaus zei gisteravond bij Op1 dat de overheid ‘gewoon’ een paar woordtrucjes moet gebruiken om fascistisch beleid op te leggen aan het volk. DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is daar niet van onder de indruk en bijt hem toe: ‘Mensen zijn echt veel slimmer dan jij denkt!’

Bij Op1 mocht dierenarts/vaccinpusher Ab Osterhaus gisteravond vertellen dat hij een 2G-systeem wil. Heel graag zelfs. En snel een beetje.

Alleen, tja, daar is wel wat kritiek op. Discriminerend, enzo. Apartheid. Maar wacht! Daar heeft Ab over nagedacht. Want, legde hij uit op de NPO, daar kun je gewoon een woordtrucje voor gebruiken.

“Op plaatsen waar heel veel mensen bij elkaar komen, moet dit mogelijk zijn. Je moet mensen die niet gevaccineerd zijn niet verbieden, maar het omdraaien: als gevaccineerd bent mag je best komen.”

Ab Osterhaus ziet het 2G-beleid graag ingevoerd worden. “Op plaatsen waar heel veel mensen bij elkaar komen, moet dit mogelijk zijn. Je moet mensen die niet gevaccineerd zijn niet verbieden, maar het omdraaien: als je gevaccineerd bent mag je komen.” #Op1 pic.twitter.com/t8LyTw1gLs — Op1 (@op1npo) November 16, 2021

Cynischer dan dit wordt het natuurlijk niet. Dit is geen ander beleid, nee, het is alleen een andere presentatie. Maar, zegt Osterhaus, dan noem je het gewoon verbod maar een privilege. Tadaaaa, klaar! Daar trappen mensen vast wel in.

Tunahan Kuzu is not amused

DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu is niet onder de indruk van dit soort woordspelletjes van Osterhaus. “Come on Ab! Werkelijk waar?” schrijft hij op Twitter. “Mensen zijn echt veel slimmer dan jij denkt!”

Come on Ab! Werkelijk waar? Mensen zijn echt veel slimmer dan jij denkt! https://t.co/qBObngAdIZ — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 16, 2021