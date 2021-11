VN-directeur krabbelt terug na Twitter-discussie met Elon Musk, komt met slap plan om hongersnood één jaar te stoppen

David Beasley, directeur van het VN-wereldvoedselprogramma, beweerde dat er zes miljard dollar nodig was om wereldwijde hongersnood op te lossen en daagde miljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos uit om met geld over de brug te komen. Elon Musk vroeg om een concreet plan en beloofde het geld te doneren als het plan goed genoeg was. Beasley heeft nu zijn plannen gepresenteerd, maar zwakt zijn claim behóórlijk af.

In dit interview van CNN is te zien hoe Beasley beweert dat wereldwijde hongersnood kan worden opgelost door miljardairs als Elon Musk een relatief klein bedrag van zes miljard dollar te laten doneren. Dat trok de aandacht van Musk, maar niet veel later werd dit aan het artikel toegevoegd:

“Correction: An earlier version of this story’s headline incorrectly stated that the director of the UN’s food scarcity organization believes 2% of Elon Musk’s wealth could solve world hunger. He believes it could help solve world hunger.“

De grappenmakers bij De Volkskrant doen net alsof de VN-directeur Elon Musk goed te pakken heeft met zijn plan om hongersnood ‘op te lossen’, maar niets is minder waar. Beasley beweerde eerst dat er zes miljard dollar nodig was om wereldwijde hongersnood op te lossen. Dan gaat het om structurele oplossingen. Dát is waar Musk een plan voor vroeg.

Beasley komt nu met een slap plan op de proppen waarmee met ruim zes miljard dollar wereldwijde hongersnood voor één jaar opgelost kan worden. Dat is dus geen structurele oplossing, want in 2023 lijdt iedereen dan gewoon wéér honger als er niets verandert. Sterker nog, de hoeveelheid mensen die in de jaren erna honger zullen lijden wordt dan alleen maar groter!

De VN zet zichzelf op deze manier echt behoorlijk te kakken. Want niet alleen stellen ze hun doelen bij, ze stellen ook voor om geld te pompen in landen als Afghanistan, (Zuid-)Soedan, Madagaskar en Jemen. Dat zijn instabiele (oorlogs)gebieden, waarbij je niet kunt garanderen dat het geld goed terechtkomt. De kans dat je het geld kwijtraakt aan rebellen of de Taliban is aanzienlijk. Elon Musk zou wel gek zijn om zijn aandelen te verkopen om mee te doen aan deze waanzin!