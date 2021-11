Verrassing! VN-klimaattop dreigt uit te lopen op flut compromis, Afrikanen eisen 1300 miljard ‘klimaatsteun’ PER JAAR

De onderhandelingen over de besluiten van de VN-klimaattop in Glasgow dreigen weer in de soep te lopen, mede door het idee van ‘klimaatsteun’. Mooie woorden over het (dit keer écht) aanpakken van klimaatverandering worden flink afgezwakt. En Afrikaanse landen zien hun kans om van klimaatverandering een soort socialistisch beleid te maken. Zij eisen maar liefst 1.300 miljard euro per jaar voor ‘klimaatschade’ en ‘klimaatrechtvaardigheid’.

Klimaatverandering lijkt de ingang te zijn voor ontwikkelingslanden om geld los te peuteren bij rijke landen. Rijke landen krijgen namelijk de schuld voor iedere storm of droogte waar een arm land mee te maken krijgt. En omdat ze arm zijn kunnen ze er zelf niets tegen doen, dus moeten de vervuilers lappen.

Dit is weer de nieuwste vorm van het gebruiken van klimaatverandering voor socialistische doeleinden. Het verhalen van ‘klimaatschade’ op rijke landen en het eisen van ‘klimaatrechtvaardigheid’, in combinatie met de dreiging van ‘klimaatvluchtelingen’. ‘Geef ons geld of we sturen onze arme bevolking op je af’, is het dreigement.

De Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, China, Rusland en Saoedi-Arabië doen echter hard hun best om de conceptverklaring van de VN-klimaattop over ‘klimaatsteun’ en het terugdringen van financiering voor fossiele brandstoffen flink af te zwakken, meldt De Telegraaf. Iedereen wil moreel verheven kunnen roepen dat er iets aan klimaatverandering moet worden gedaan, maar niemand wil het omzetten in actie. Vooral niet als er wordt geëist dat er een soort mondiale herverdeling moet komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zou ook helemaal nergens op slaan, want zodra het economisch beter gaat in ontwikkelingslanden, gaan zij ook meer uitstoten. Die klap ga je niet opvangen met gigantische zonne-weides in de Sahara of windmolens in de Middellandse Zee. En je moet wel gek zijn om je te laten chanteren met ‘klimaatvluchtelingen’. Gelukkig zorgt Wit-Rusland er nu voor dat we in de EU wennen aan het concept van migranten-als-wapen, waardoor men hopelijk ook minder vatbaar wordt voor dergelijke vormen van chantage. Geluk bij een ongeluk!