VN-onderzoek toont aan dat klimaatpropaganda werkt: vooral jongeren zien klimaatverandering als gevaar

Jongeren onder de 18 jaar zien klimaatverandering als een groter gevaar dan volwassenen dat doen. Ook staan zij positiever tegenover klimaatmaatregelen, blijkt uit een onderzoek van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in samenwerking met de universiteit van Oxford.

Volgens de onderzoekers zal het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de nabije toekomst toenemen zodra jongeren mogen stemmen en een baan krijgen. Een weinig verrassende conclusie, aangezien jongeren de consequenties van die maatregelen nauwelijks ervaren, terwijl ze wel makkelijk bang kunnen worden gemaakt voor klimaatverandering.

Voor tieners is de wereld een stuk simpeler. We stoten teveel broeikasgassen uit en met meer hernieuwbare energie stoten we minder uit, leuk! Hogere energieprijzen, als gevolg van de grootschalige inzet op hernieuwbare energie, treft hen nog niet.

De verwachting dat de aankomende generatie positiever tegenover klimaatmaatregelen zal staan, is dan ook waarschijnlijk van korte duur. Zodra zij de rekening gepresenteerd krijgen en doorhebben dat landen als China en India steenkool vrolijk door blijven stoken, dan piepen ze wel anders.

En reken maar dat er financiële klap zal komen als die nieuwe generatie voor (meer) klimaatmaatregelen gaan stemmen. Want naast natuurbehoud zijn de volgende maatregelen het meest populair, zo meldt de NOS: “Die maatregel wordt gevolgd door het gebruik van hernieuwbare energie, het stimuleren van klimaatvriendelijke landbouw, het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s en investeren in groene bedrijven en banen.”

In de praktijk betekent dit het volgende: Meer hernieuwbare energie leidt tot meer windmolenparken en zonne-weides, dus minder energiezekerheid en meer investeringen in het energienetwerk en -opslag. Dat wordt al duur. Het stimuleren van klimaatvriendelijke landbouw betekent een lagere voedselproductie, dus hogere prijzen. Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s, bussen en fietsen levert milieuschade op door de bouw en vernietiging van elektrische voertuigen. Daarnaast betekent het meer energieverbruik, dus nóg hogere prijzen voor energie. Investeren in groene bedrijven en banen komt neer op het weggooien van geld om alles duurder te maken.

Voor sommige mensen is dat prijskaartje het allemaal waard, als dat betekent dat we daarmee onze planeet redden. ‘Helaas’ doen de grootste vervuilers niet mee aan deze waanzin, waardoor het ook nog eens allemaal voor niets zal zijn. De volgende generatie stemgerechtigden dreigen onder valse voorwendselen misschien wel de hele economie om zeep te helpen, zonder daarmee het gewenste effect te bereiken.