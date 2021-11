Voorlopig komt er nog geen einde aan de formatie – Remkes: ‘gesprekken hebben tijd nodig, maar we verspillen geen dag’

De kans dat we 2022 in gaan met een missionair kabinet wordt met de week kleiner. Johan Remkes geeft aan dat hij het ongeduld van de Tweede Kamer snapt, maar benadrukt nog maar eens dat inhoudelijke gesprekken nu eenmaal tijd kosten. Wat laat zien dat de kabinetsformatie nog steeds in een diepe impasse verkeert.

Uiteraard begrijpt informateur Johan Remkes dat de Tweede Kamer steeds ongeduldiger wordt, maar men moet wel accepteren dat inhoudelijke gesprekken gewoon veel tijd kosten: “Maar wij zijn 3,5 week bezig met de inhoudelijke gesprekken en wie terugkijkt naar vorige formaties weet dat inhoudelijke gesprekken ook even tijd vragen”.

De inhoudelijke gesprekken zijn overigens op 5 oktober begonnen, we zijn dus al vijf weken verder. Inmiddels naderen we het nieuwe jaar bijna en worden Belgische formatietaferelen bijna ‘normaal’ in ons land. De NOS laat weten dat zowel beide informateurs als de formerende partijen zich niet wagen aan een voorspelling over de einddatum.

De roep voor nieuwe verkiezingen wordt hierdoor alsmaar luider. Geert Wilders begon al te reppen over nieuwe verkiezingen rond de zomer, toen vonden de formerende partijen dit ongeduld onredelijk. Inmiddels zijn de verkiezingen bijna acht maanden geleden en is er werkelijk waar geen enkele progressie geboekt.

Overigens zou het uitroepen van nieuwe verkiezingen niet alle problemen oplossen, omdat de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda staan voor maart is het nog maar de grote vraag of er in de aanloop naar deze verkiezingen nog een verkiezing wordt uitgeschreven. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zei eerder al dat de voorbereidingstijd ongeveer drie maanden duurt om nieuwe verkiezingen te regelen. Hoe langer men wacht, hoe groter de vertraging wordt.

#nieuweverkiezingen lossen waarschijnlijk weinig op en duren zeker ca. 3 maanden om voor te bereiden waarmee ze in buurt van de GR-verkiezingen komen 03/2022. Die zullen de nieuwe #formatie dan ws. weer vertragen (soort na-peiling voor partijen): minstens 6 maanden vertraging dus — Wim Voermans (@wimjmvoermans) September 29, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Waardoor men haast wel moet accepteren dat de huidige formerende partijen het maar met elkaar moeten doen. Ook al kan dit nog enkele maanden gaan duren. De voormalige coalitiepartijen hebben zich door al het getreuzel en politiek gekonkel in een luxe positie weten te krijgen: er zijn haast geen andere opties meer mogelijk die sneller zijn, Nederland moet maar accepteren dat het nog even gaat duren.