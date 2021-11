VVD komt vooral op voor statushouders: ‘Gereserveerde 100 miljoen euro moet naar flexwoningen’

Asielzoekers met een verblijfsvergunning zouden geen grote factor zijn bij de wooncrisis. Toch wil de VVD ruim 100 miljoen euro uitgeven om meer flexwoningen te bouwen voor statushouders, want ‘dat zal de grote druk op de woningmarkt en in de asielopvang snel iets kunnen verlichten’, denkt VVD-Tweede Kamerlid Koerhuis.

Pieter Omtzigt merkte al op dat de huidige (en toekomstige) regeringspartijen totaal geen lange termijn plan hebben voor het oplossen van de woningcrisis. Dat wordt nu door de VVD nogmaals bevestigd. Op grote schaal fatsoenlijke huizen bijbouwen is maar lastig, maar korte termijn oplossingen durven ze wél aan.

“In de begrotingsbehandeling komt de VVD vooral op voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (…)”, merkt De Telegraaf op. De VVD zegt naast statushouders ook wel arbeidsmigranten en studenten te willen bedienen van flexwoningen, maar we weten allemaal waar de druk voor hen het hoogst is: bij de overvolle azc’s.

En voor de VVD is de oplossing heel simpel. Statushouders die kunnen worden geparkeerd in een goedkope flexwoning, kunnen eerder beginnen met integreren. Geïntegreerde statushouders kunnen eerder beginnen aan een opleiding of het zoeken van een baan. Dat levert weer belastinggeld op en zorgt ervoor dat ze een inkomen hebben, waardoor ze door kunnen schuiven naar een échte woning.

De praktijk is echter een stuk weerbarstiger. Statushouders hebben ten opzichte van studenten een achterstand (logisch) en komen moeilijker aan een fatsoenlijke baan. De kans is groter dat ze een baan krijgen met een dermate laag inkomen dat het moet worden aangevuld. Heel sneu natuurlijk, maar dat is een kostenpost. En als ze wél op een baan solliciteren die bij hun opleiding past, dan betekent dat meestal dat ze moeten concurreren met autochtone Nederlanders. De kans zit er dik in dat een werkgever eerder kiest voor iemand die geen ‘cultuurverschillen’ heeft. Dat is namelijk een stuk makkelijker voor iedereen op de werkvloer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het inzetten op het verlichten van de druk op azc’s gaat dus ten koste van de rest van de maatschappij, terwijl het daadwerkelijke probleem, de wooncrisis, niet eens wordt opgelost. En daar komt dan nog eens bij dat de immigratiestroom nog steeds niet afneemt. Compleet wanbeleid dus!