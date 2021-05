Eerdmans (JA21) hekelt voorrangspositie 25.000 statushouders tijdens woningnood: ‘Het gewone publiek moet 10 jaar wachten’

Het woningtekort in Nederland is gigantisch en het is daarom enorm schokkend om te horen dat gemeenten jaarlijks bijna 25.000 statushouders verplicht moeten huisvesten. JA21-Kamerlid Joost Eerdmans is kritisch over deze gang van zaken en wil hier een debat over voeren.

Het blijft voor de Nederlandse politiek een gevoelig onderwerp: de gevolgen van de massa-immigratie. Jaarlijks moeten gemeenten bijna 25.000 statushouders verplicht huisvesten, maar dit is haast een onmogelijke opgave door de enorme woningnood. Gemeenten hebben hierover al aan de bel getrokken, maar Den Haag lijkt expres niet te luisteren. Daarom wil Eerdmans dit onderwerp zo graag agenderen.

Het woningtekort in Nederland is gigantisch. Toch moeten de gemeenten elk jaar bijna 25.000 (!) statushouders verplicht huisvesten. #JA21 wil deze oneerlijke gang van zaken aankaarten en vroeg om een debat. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer had hier geen behoefte aan… pic.twitter.com/jilRxualLE — JA21 (@JuisteAntwoord) May 25, 2021

“Wij willen graag een debat voeren over de huisvesting van statushouders. We hebben daar een overzicht van gekregen door de staatssecretaris van Justitie eind maart. Daaruit bleek dat 11.000 statushouders nog dit jaar een woning moeten krijgen. En we merken dat meerdere gemeenten zeggen dat is moeilijk of onhaalbaar. Dat gaat knijpen. Het gewone publiek kan rustig tien jaar wachten op een sociale huurwoning, dat is helaas niet uitzonderlijk. Terwijl voor de groep statushouders schieten de tijdelijke woningen als paddenstoelen uit de grond, woningen worden aangepast en snel bouwrijp gemaakt. Maar de rest van Nederland moet wachten. Dus wij willen graag een debat voeren samen met de staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol en de minister van huisvesting mevrouw Ollongren.”

Helaas voor Eerdmans zat een meerderheid in de Tweede Kamer niet te wachten op een debat hierover. Wat natuurlijk een grove schande is, want veel partijen – en met name de linkse partijen die de woningnood zogenaamd aan het hart gaat – durven de olifant in de kamer niet te benoemen. We kunnen niet onze opengrenzenbeleid in stand houden én genoeg woningen voor iedereen in dit kleine kikkerlandje verwachten. Uiteindelijk zal de politiek keuzes moeten maken, maar helaas durft men dat niet.