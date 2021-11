Filmpje! Sjuul Paradijs woest om ‘tribunaal’-uitspraak en wil strafrechtelijke vervolging FVD: ‘Smeerlapperij!’

“Het staat vast dat wat er nu gebeurd smeerlapperij is van de hoogste plank. Het is belletje trekken, de boel in de fik steken en daar zit een strategie achter. Dan zeg ik: duvel op.” Dat zei voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs gisteren bij Op1 over uitspraken van FVD’er Pepijn van Houwelingen over de komst van een coronatribunaal. Want Sjuul kan zich heel boos maken als zijn politieke vrienden onder vuur liggen. Zij mogen alles roepen. Maar oh wee als FVD en PVV iets terugzeggen. Dan moeten ze terug hun mand in. Sterker nog, Paradijs wil dat FVD’ers nauwlettend in de gaten gehouden worden en dat als ze dingen zeggen op sociale media die hij niet vindt kunnen, dat het OM dan ingrijpt en ze vervolgd. Ah. Als een soort van… tribunaal dus, Sjuul?

“We hebben een Grondwet hier van 200, 250 jaar – ik weet het niet precies. En we hebben een parlement, ongeveer het hoogste orgaan wat we hebben. Laten we ons dat afpakken door dit soort lui? Dan zeg ik: duvel op!”

Bedreiging in de Tweede Kamer. Wat is de grens? En wat valt er tegen te doen? @Sparadijs: “Het staat vast dat wat er nu gebeurd smeerlapperij is van de hoogste plank. Het is belletje trekken, de boel in de fik steken en daar zit een strategie achter. Dan zeg ik: duvel op.” #Op1 pic.twitter.com/uo6QPjlWk4 — Op1 (@op1npo) November 18, 2021

Nou, die “lui” waar je het over heeft zijn door honderdduizenden mensen – zo’n twee miljoen zelfs als we de stemmen van FVD en PVV combineren! – in het parlement gekozen, Sjuul. Anders dan jij zijn het volksvertegenwoordigers die daar zitten om niet alleen zichzelf, maar hun kiezers te vertegenwoordigen. Heb eens wat respect voor ze, mediakarteltuig dat je bent.

Paradijs wil een tribunaal voor FVD’ers en PVV’ers

Vervolgens zei Paradijs dat de manier waarop “de Tweede Kamer” momenteel omgaat met FVD (en dus ook met PVV) in zijn ogen contraproductief is. Daarbij vergeet hij even dat die twee partijen ook deel uitmaken van de Kamer. Maar nee. Wat het mediakartel en het partijkartel betreft zijn FVD en PVV buitenstaanders. Zíj́ zijn niet “de Tweede Kamer.” Dat zijn alleen de andere partijen die braaf doen wat hen verteld wordt en die het op alle belangrijke punten met elkaar eens zijn.

“Laat ze maar kletsen,” ging Sjuultje verder. “En de andere kant is, we hebben een openbaar ministerie: Kamerleden staan niet boven de wet. Misschien niet in de Tweede Kamer, maar wel daarbuiten. En alles wat ze er buiten doen – kijk wat er gepubliceerd wordt op Facebook en op Twitter. Dat moet getoetst worden aan het wetboek van Strafrecht als het gaat over haatzaaien of als het gaat over wat die vereniging precies uitspookt.”

Met andere woorden: Paradijs wil dat een rechter iets doet aan FVD. De andere gasten waren het daar helemaal mee eens. De presentatoren óók. Maar natuurlijk komt dit op precies hetzelfde neer als wat Van Houwelingen zei over het kabinet en het coronabeleid. Een tribunaal is een onafhankelijke rechter die kijkt naar het gedrag van de machtigen en die handel en wandel toetst aan de mensenrechten.

Hypocrisie in actie

Dít is de dubbele maatstaf van het mediakartel en het partijkartel: zij mogen steeds weer roepen dat FVD’ers en PVV’ers vervolgd moeten worden. Maar als FVD’ers en PVV’ers dan een keertje het kartel een koekje van eigen deeg geven is het land te klein. “Pak ze aan!” “Houd ze in de gaten!” “Vervolg ze als ze iets zeggen dat wij niet kies vinden!” FVD’ers en PVV’ers moeten dat maar accepteren. Maar als ze dan zeggen dat ze vinden dat het Regime Rutte III misdaden tegen de menselijkheid begaat en daarvoor op juridische wijze ter verantwoording geroepen moet worden, dan is het land te klein en is het vreselijk fascistisch allemaal.

De hypocrisie van mensen als Sjuul Paradijs – die al jaren deel uitmaken van Het Kartel – is werkelijk stuitend.