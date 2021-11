Winkeliers vrezen voor winkelsluiting nu kabinet dreigt met nieuwe maatregelen. Brancheorganisatie: ‘Wij willen 100% schadevergoeding’

Winkeliers vrezen voor wat het kabinet gaat mededelen tijdens de persconferentie van aanstaande vrijdag. Een sluiting van niet-essentiële winkels ligt op de loer. Brancheorganisatie INretail bereidt zich hier al op voor, zij eist 100% schadevergoeding bij een eventuele winkelsluiting.

Ondernemers in Nederland zien de bui al hangen: een winkelsluiting van niet-essentiële winkels ligt op de loer nu het kabinet nieuwe maatregelen heeft aangekondigd. Het OMT vreest voor een ‘code zwart’ in de Nederlandse ziekenhuizen en het kabinet baalt dat de milde lockdown het aantal besmettingen niet heeft verminderd. Harde maatregelen, waaronder de sluiting van winkels, zouden nu zo maar een optie kunnen zijn.

Brancheorganisatie INretail zegt dat ondernemers onrustig zijn door het nieuws van vandaag. De vorige lockdowns hebben een financiële aderlating van jewelste veroorzaakt bij veel ondernemers, vandaar dat zij nu al reppen over een 100% vergoeding. Tegen het AD zegt een woordvoerder het volgende:

“Het is begrijpelijk dat er extra restricties komen. Voor ons, maar ook voor andere sectoren, zoals de horeca, contactberoepen en de evenementensector, is het echter nog niet duidelijk wat het kabinet vrijdag zal afkondigen. Het is enorm spannend zo vlak voor de feestdagen. Wij geloven nog steeds in het model van afstand houden in de winkels in combinatie met een maximum aantal bezoekers. Bijna een jaar geleden, 15 december, gingen duizenden winkels op slot. Dat duurde geen drie weken, maar vijf maanden. Amper of nog niet eens hersteld van die klap, krijgen we mogelijk een nieuwe harde lockdown. Sommigen hebben echt de handen in het haar van de stress.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vrijdag krijgt Nederland te weten wat de plannen van het kabinet zijn. Een korte lockdown, waar men nu over spreekt, zal natuurlijk uitmonden in een lange lockdown. De grote dupe hiervan zal ondernemend Nederland zijn en de onderwijswereld.