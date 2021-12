Belastingdienst begint aan nieuw langdurig proces voor compensatie van gedupeerden van zwarte lijst

De Belastingdienst gaat werken aan compensatie voor mensen die op hun zwarte lijst hebben gestaan en daardoor als potentiële fraudeur werden aangemerkt. De zwarte lijst, de zogenoemde Fraude Signaleringsvoorziening, heeft ervoor gezorgd dat verzoeken tot schuldsanering van zo’n 5.000 tot 15.000 mensen mogelijk ten onrechte is afgewezen. Maar omdat er mogelijk nog veel meer mensen last hebben gehad van dit systeem, moet dat natuurlijk eerst zorgvuldig worden onderzocht.

De zwarte lijst heeft mogelijk bijna hetzelfde effect gehad als bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. Mensen werden aangemerkt als ‘potentiële fraudeur’, wat door ambtenaren werd vertaald in ‘dan is het vast ook een fraudeur’. Het resultaat was dat banken, overheidsinstanties en andere (hulo)organisaties hun handen niet wilden branden aan aanvragen en verzoeken van die mensen. Geen hypotheek of lening meer mogelijk en schuldsanering kon je ook op je buik schrijven.

En de parallel met de toeslagenaffaire stopt daar niet, want ook bij het compensatieproces gaat het op dezelfde manier. De Belastingdienst heeft geen zicht op wie daadwerkelijk fraudeur is en compensatie hoort te krijgen, meldt de NOS. Ook weten ze niet wie er nou precies last heeft gehad van de zwarte lijst. Dat moet dus eerst allemaal worden uitgezocht. In het eerste kwartaal van volgend jaar zullen er pas definitieve voorstellen worden gedaan voor compensatieregelingen. Dat wordt natuurlijk weer een enorm proces, want de Belastingdienst gaat waarschijnlijk zo laag mogelijk inzetten en de Tweede Kamer juist zo hoog mogelijk. In de tussentijd blijven mensen last hebben van de consequenties van die zwarte lijst.

En reken maar dat nog jaren kan gaan duren, want het totaal aantal mensen dat op die zwarte lijst heeft gestaan doet het aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire verbleken. Maar liefst 240.000 mensen stonden erin geregistreerd, meldt de NOS. De eerder genoemde 5.000 tot 15.000 mensen die mogelijk onterecht geen schuldsanering kregen toegewezen is nog maar het topje van de ijsberg. Alleen al bij dit onderwerp ‘afgewezen schuldsanering’ is het aantal daadwerkelijk gedupeerden onduidelijk en is de omvang van de schade die ze hebben geleden ook niet in beeld. En dan moeten ze dus nog 225.000 andere gevallen doorpluizen…