Bijna 90.000 handtekeningen tegen besluit Hugo de Jonge om sluiting kinderhartchirurgie Groningen

Binnen anderhalve dag hebben bijna 90.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen het besluit van demissionair zorgminister Hugo de Jonge om te stoppen met hartoperaties bij kinderen in Groningen. De Jonge lijkt alle medische kennis en kunde, kinderhartchirurgie voorop, in de Randstad te willen concentreren, maar krijgt nu te maken met fel verzet.

De Jonge maakte maandag bekend dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden worden uitgekleed en dat de afdeling kinderhartchirurgie wordt overgeheveld naar Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Dat geldt niet alleen voor kinderhartchirurgie maar ook voor de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen, meldt de NOS.

Dit besluit is tekenend voor hoe De Jonge denkt. Vrijwel alles waar hij zich mee bemoeit staat in het teken van centralisatie. Bij het coronabeleid is dat overduidelijk. Denk aan de initiatieven van huisartsen bij de boostercampagne, waar De Jonge niets van moest hebben, en de XXL-teststraten van de GGD. En iedereen zich vrij laten aanmelden voor een vaccin was ook geen optie, meneer wilde het perse via uitnodigingen doen en het zo omslachtig mogelijk maken. Dit soort beslissingen kenmerken zijn bestuursstijl en dat zien mensen nu dus ook op andere terreinen van de zorg.

En het lijkt ook zomaar weer een ondoordachte beslissing te zijn geweest, want het Leids Universitair Medisch Centrum heeft net een nieuw hartcentrum geopend dat is ingericht voor patiënten van vrijwel alle leeftijden. Als het besluit van De Jonge doorgaat kunnen ze die dus waarschijnlijk weer sluiten of grondig verbouwen.

Er wordt ook totaal niet stilgestaan bij het feit dat ouders uit de noordelijke provincies met kinderen die een hartafwijking hebben straks telkens op en neer moeten rijden naar de Randstad om überhaupt geholpen te kunnen worden. De Jonge lijkt alléén maar vanuit het managementperspectief te kunnen denken, iets wat je juist niet wil als het over zorg gaat.