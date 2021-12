BoerBurgerBeweging kritisch op nieuw regeerakkoord: ‘Gaan we vernieuwing zien als demissionair kabinet weer missionair wordt?’

De politieke partij BoerBurgerBeweging is sceptisch over het nieuwe regeerakkoord. Er wordt, zoals altijd, van alles beloofd, maar gaan we nu ook daadwerkelijk vernieuwing zien? Terecht plaatst de partij van Caroline van der Plas enkele kritische kanttekeningen bij de vorming van het nieuwe kabinet. Want wat is het voortijdig aftreden van een kabinet nog waard, als we precies hetzelfde kabinet er voor terugkrijgen?

Op sociale media stelt de BoerBurgerBeweging een uiterst kritische vraag: kunnen we echte politieke vernieuwing verwachten? Zullen de coalitiepartijen daad bij woord voegen?

BBB vraagt zich af of de coalitiepartijen daad bij hun woorden van vernieuwing gaan voegen. Welke waarde hebben aftreden en politiek afscheid immers nog als een demissionair kabinet weer missionair wordt? pic.twitter.com/cFMAlQ9NSH — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) December 15, 2021

Kijkend naar het zojuist online gekomen regeerakkoord lijkt het er toch vooral op dat we weer veel van hetzelfde krijgen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis staat het thema zorg logischerwijs in het middelpunt van de aandacht. Het jarenlange afbraakbeleid van de kabinetten Rutte heeft de zorg de ene na de andere klap gegeven. Er zou een andere aanpak komen, dat hadden de coalitiepartijen veelvuldig geroepen.

Maar als we kijken naar de plannen dan zien we toch dat men aan het eind van de rit opnieuw structureel gaat bezuinigen op zorg – bijna 5 miljard euro. Daarnaast zien we ook geen verandering in de houding van het stikstofdossier en de massa-immigratie.

Dus nee, echte vernieuwing hoeven we voorlopig niet verwachten. Het heeft er ook alle schijn van dat dezelfde politieke figuren weer in het kabinet komen. CDA-leider Hoekstra heeft al gezegd zijn partij te willen leiden in het kabinet. D66-leider Sigrid Kaag heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op deze vraag, maar alles wijst erop dat ook zij weer in het kabinet gaat zitten.

We hebben dus een 271 dagen durende formatie gehad voor niks. De politieke vernieuwing zal uitblijven.