Column Frits Bosch: Leo Lucassen’s cancel culture

Prof Leo Lucassen, historicus aan de Universiteit Leiden, trekt ten strijde tegen ieder die iets negatiefs oppert over immigratie. Dat is genoegzaam bekend. Het is zijn stokpaardje. Andermaal moet FvD woordvoerder Freek Jansen het ontgelden die de euvele moed had om melding te maken van ‘omvolking’. In 1947 was Nederland voor 99% van Nederlanders en nu is dat 74% en er vindt rap verdere vervanging plaats: omvolking! In de grote steden is het 50%. Dat mag je niet zeggen volgens Lucassen want de “Theorie ‘omvolking’ is diep racistisch” volgens hem, NRC 14-12-21. In de eerste plaats is omvolking geen ‘theorie’, maar puur het constateren van een feit. Dat zou een hoogleraar toch moeten weten dunkt me.

WRR: sociale cohesie keldert door omvolking

Deze feiten worden niet alleen door Freek Jansen naar voren gebracht maar ook door de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, WRR, in haar rapport “WRR Verkenningsrapport “De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland”, 29-5-2018. Het WRR rapport toont aan dat “in Nederland de sociale cohesie uitgehold is”:

De sociale cohesie van het land is aangetast door de grote diversiteit, Beleidsmakers, burgemeesters, weten weinig van de veranderende samenstelling in hun gemeente. Groepen hebben minder vertrouwen in elkaar, beoordelen het contact minder positief en oordelen negatiever over de leefomgeving Meer diversiteit betekent meer criminaliteit, De economische groei in Noord- en Zuid Holland loop terug door immigratie. De sociale cohesie is aangetast en dat blijft zo.

Deze conclusies liegen er niet om. Maar we zijn er niet verbaasd over. We lezen er iedere dag over, van kwaad tot erger, de “aanslagen op de rechtsstaat”. Op plaatsen waar veel verschillende etnische groepen wonen, raken inwoners vervreemd van elkaar en trekken zich terug in de privé sfeer. Diverse buurten kenmerken zich door een gering sociaal kapitaal. Bewoners vertrouwen elkaar minder en zijn minder bereid om samen te werken, aldus WRR. Het rapport kreeg de wind van voren van prof Maurice Crul, maar hij kreeg een afdoende repliek van prof Mark Bovens en prof Godfried Engbersen en nadien ook door dr Roel Jennissen, allen WRR.

Integreer niet!

Lucassen meldt dat immigranten zo goed zijn geïntegreerd. O ja? Wat een hypocriet! Criminaliteitscijfers vertellen helaas en ander verhaal, overvallen, drugs, liquidaties. Het ontgaat Lucassen blijkbaar, hij heeft de bekende oogkleppen op. Maar los daarvan. Veel moslims zeggen ‘wij zijn anders’, ‘wij hebben een andere achtergrond, een andere geschiedenis en hebben dus het recht op een andere toekomst’. Met andere woorden zelfs als ‘wij’ westerlingen dichter naar ‘zij’ moslims toe zouden willen kruipen, dan willen ‘zij’ dat niet. ‘Wij’ begrijpen dat niet, of: wij willen dat niet begrijpen. Dit betekent dat het streven naar een homogener samenleving amper lukt en veelal uitmondt in wederzijdse frustraties. Hoe meer ‘wij’ westerlingen de integratie nastreven, hoe meer de afkeer en de haat zal zijn. Dit zou er een verklaring voor kunnen zijn dat in onze samenleving ‘wij’ en ‘zij’ steeds verder uiteen drijven. We zien het ook bij DENK en Bijeen: integreer niet! Dat helpt niet.

Geen gezwabber bij VAE, zoals hier

Opmerkelijk is dat in dezelfde krant in het artikel “Niet democratisch, wel succesvol” verteld wordt hoe emirati van de Verenigde Arabische Emiraten, VAE, omgaan met hun minderheidspositie, 10%. Buitenlanders krijgen geen permanente arbeidsvergunning, mogen niet integreren, worden geen inwoners van het land en moeten direct het land uit als ze zich niet aan de regels houden. Dat is volkomen duidelijk en geaccepteerd in schrille tegenstelling door het softe gezwabber van ons land.

Racistisch

Wat ‘racistisch’ betreft wil ik Lucassen adviseren om kennis te nemen van het briljante werk van de donkere prof Thomas Sowell van de Stanford University. Hij is wel van een geheel ander kaliber dan armzalige Lucassen. Hij stelt ondermeer dat het geen zin heeft om te reppen over racisme. Het zit immers in het hoofd der mensen en je krijgt het er niet uit, zinloos dit te proberen. Eenieder heeft er in meer of mindere mate last van, zelfs Leo Lucassen. Sowell adviseert om ons te richten op discriminatie en dit tegen te gaan al waar dit zich voordoet. Tenslotte nog dit. Lucassen acht het ‘hoog tijd dat partijen als FvD en PVV onomwonden op deze fascistoïde omvolkingsfantasieën worden aangesproken.” Cancel culture, heer Lucassen? Of bent u heftig racistisch, of nee, discriminatoir? Wordt het “hoog tijd dat u onomwonden wordt aangesproken op uw discriminatie fantasieën”. Overigens zou het helpen als NRC niet de bagger van deze man telkens plaatst.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.