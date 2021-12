De spoeling is dun bij de politie: ‘Coronaregels en vuurwerkverbod geen prioriteit tijdens jaarwisseling’

De politie maakt duidelijk dat zij zich tijdens de jaarwisseling voornamelijk bezig zullen houden met het beschermen van hulpverleners, in plaats van het handhaven van de coronaregels en het vuurwerkverbod. “We kunnen niet achter iedereen aan lopen en zullen keuzes maken”, zegt politiechef Willem Woelders.

De politie laat ook dit jaar weer merken dat de spoeling behoorlijk dun is. Zij snappen ook wel dat het vuurwerkverbod in de praktijk niet overal zal worden nageleefd en dat er ook heus wel feestjes zullen zijn met meer dan vier gasten. De jaarwisseling zorgt altijd voor problemen en excessen en de politie probeert er dus voor te zorgen dat hulpverleners zoveel mogelijk worden beschermd, terwijl ze de coronaregels en het vuurwerkverbod maar even laten voor wat het is.

Dat betekent ook dat de politie eenzelfde jaarwisseling verwacht als vorig jaar. De enige uitzondering is dat ze dit jaar meer verzet van actiegroepen verwachten die tegen de lockdownmaatregelen zijn. En omdat er door de politie is geconstateerd dat het illegale vuurwerk dit jaar wéér zwaarder is dan voorgaande jaren, is er wat hen betreft alle reden tot zorg, meldt NU.nl.

“Er zullen altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden. De norm is helder. We kunnen niet achter elk bommetje aan wat er gegooid wordt. Maar als de openbare orde wordt verstoord en mensen gevaar lopen, dan lopen daders de kans te worden aangehouden of ze krijgen een boete”, zegt Woelders tegen NU.nl.

En de door de politie gekozen strategie lijkt ook het beste te zijn voor iedereen. Een beetje vuurwerk hier en daar en een feestje bij mensen thuis is wat dat betreft broodnodig, want iedereen zoekt sociaal contact en een uitweg uit deze malaise. Helaas zijn er ook mensen die zwaar gefrustreerd zijn en dat niet op die manier kunnen kanaliseren, waardoor ze zich richten op vandalisme en agressie tegen hulpverleners. En dat is iets wat voor de coronapandemie natuurlijk ook al een probleem was. Het is te hopen dat de politie dit keer echt keihard in gaat grijpen, want dat mag wel eens afgelopen zijn. Met alleen boetes komen we er niet.