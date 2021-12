Diederik Gommers in spraakmakende video: ‘Covid is peanuts. Een virus van niks’

In een spraakmakende inbreng tijdens een debatavond bij De Balie zei Diederik Gommers dat Covid eigenlijk maar “peanuts” is. Vergeleken met ebola en het klimaat, zei Gommers, is het eigenlijk maar “een virus van niks. We sluiten elkaar op maar worden er bijna niet ziek van.”

Bij De Balie heeft IC-arts / -baas Diederik Gommers gisteren even glashelder gemaakt wat hij eigenlijk van Covid vindt. Ja, er gaan natuurlijk echt mensen dood aan, en ja, sommige mensen worden er ook echt goed ziek van. Maar over het geheel genomen valt dit virus eigenlijk best wel mee, zeker als je het vergelijk met écht serieus gevaarlijke virussen en zelfs, in zijn ogen, met het klimaat.

😮 Diederik Gommers over het coronabeleid: 'Covid is peanuts. Waar hebben we het over? Dit is een virus van niks. We sluiten elkaar op maar worden er bijna niet ziek van.' Kijk het interview om 20:00 live ⤵️ https://t.co/cVIUTOtlc6 @Nieuwskamernl @talithamuusse @YoeriAlbrecht pic.twitter.com/RqoIPt0o2h — De Balie (@DeBalie) December 29, 2021

“Het milieuprobleem is vele malen groter dan de Covid,” aldus Gommers. “En we maken ons druk om Covid. Ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over?”

“Als we nou een ander virus hadden gehad, daar hadden we ons zorgen [om moeten maken]. Maar het is toch een virus van niks eigenlijk? Ik bedoel, we sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van. Of bijna niet.”

De context

Nadat deze video viraal ging waren er meteen Covid-fascisten die riepen dat het uit de context gehaald was. Nou, dat valt nogal mee. Kijk de hele video hier maar. Als je dat doet zie je dat Gommers Covid vergelijkt met ebola en “het milieu,” en vervolgens echt heel duidelijk zegt dat Covid eigenlijk heel erg meevalt. Daarbij bevestigt hij wat mensen die goed hebben opgelet al langer wisten: verreweg de meeste mensen worden er niet ernstig ziek van, en het is dus totaal belachelijk om te doen alsof dat wel zo is.

Zeker voor jongeren is het, zei hij luid en duidelijk, gewoon niet gevaarlijk. Juist daarom wil hij een andere aanpak, zeker voor jongeren. Dat bericht Hart van Nederland ook, en dat is inderdaad wat hij zei.

Gommers verklaart zich nader

Om Instagram trok Gommers zijn keutel vervolgens volgens fascisten een beetje in. Context matters, is het opeens (gek dat dit niet geldt als het over Thierry Baudet gaat). Maar als je zijn “verklaring” leest zie je dat hij de boodschap van de video gewoon bevestigt.

Vergeleken met serieus gevaarlijke virussen is Covid vrij onschuldig, het is belachelijk dat we ons allemaal opsluiten (en zeker jongeren). Ja, er gaan mensen aan dood, en dat is verschrikkelijk. Maar doen alsof het een vreselijk monstervirus is, is gewoon volstrekt bezopen. Dát is wat Gommers zei in het gesprek, en wat hij feitelijk onderstreept in zijn Instagram-bericht.

De politiek reageert

Logischerwijze hebben politici al gereageerd op deze uitspraken van Gommers. “Dus we zitten in een lockdown vanwege ‘een virus van niks’,” schrijft Geert Wilders bijvoorbeeld op Twitter.

Dus we zitten in een lockdown vanwege “een virus van niks”.pic.twitter.com/uvNXNUJCfb — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 29, 2021

Thierry Baudet is kritisch, maar toch ook wel blij. In reactie op Robert Jensen, die zegt dat de ratten het zinkende schip duidelijk verlaten, schrijft hij dat je niet moet vergeten “dat die ratten dikwijls alweer voorsorteren op een volgend ‘schip’: klimaatlockdowns bijvoorbeeld.” Dat doet Gommers inderdaad ook.

“Niettemin,” gaat de FVD-leider verder, is het “een overwinning dat deze man, medeverantwoordelijk voor 20 maanden ellende, nu toegeeft dat het om [een] ‘virusje van niks’ gaat.”

En vergeet ook niet dat die ‘ratten’ dikwijls alweer voorsorteren op een volgend ‘schip’: klimaatlockdowns bijvoorbeeld (vgl. Gommers). Niettemin – het is een overwinning dat deze man, medeverantwoordelijk voor 20 maanden ellende, nu toegeeft dat het gaat om “virusje van niks”. https://t.co/T79FxRGO2R — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 29, 2021

Ook zijn er oproepen om de Tweede Kamer terug te roepen van reces naar aanleiding van deze uitspraken van Gommers. Of dat gebeurt is nog maar de vraag, want het partijkartel houdt elkaar ongetwijfeld de hand boven het hoofd. Maar het zou natuurlijk wél meer dan terecht zijn.

Dit is gekkigheid. Dat je ouderen zou willen “beschermen” is één ding. Maar dat je het hele land op slot gooit, jongeren incluis, is belachelijk. Daarin heeft Gommers 100% gelijk.