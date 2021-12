Ernst ‘Voldemort’ Kuipers geeft toe: ‘Piek nu zo hoog als grootste piek in vorige winter…’

Het is vandaag woensdag. En vaste volgers van de politiek weten wat dat betekent: leden van het OMT informeren de Tweede Kamer over de voortgang in de ‘strijd tegen corona’ (een strijd die het Regime niet lijkt te wíllen winnen, overigens). Het grote nieuws van vandaag? Ernst Kuipers geeft toe dat de “piek” nu net zo hoog is als de grootste piek in de vorige winter. En dit terwijl de winter officieel nog niet eens begonnen is.

Meer, meer, meer opnames

Ernst Kuipers – aka Voldemort – liet vandaag weten aan de Tweede Kamerleden die bij zijn ‘briefing’ zaten dat het niet zo goed gaat met corona. Of nou ja, met corona gaat het héél goed. Het gaat alleen wat minder met het volk. Want corona slaat volgens Kuipers flink om zich heen. Sterker nog, zei hij, de piek die we nu doormaken “is zo hoog als de grootste piek in de vorige winter en we zitten nog maar aan het begin van de winter.”

Kuipers: “Piek nu zo hoog als de grootste piek in de vorige winter en we zitten nog maar aan het begin van de winter….” — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 1, 2021

Nee, Ernst. We zitten nog helemaal niet in de winter. Die begint pas over drie weken. We zitten nog in de herfst. En nu al zou de piek van ‘coronagevallen’ en dergelijke net zo groot zijn als die van vorig jaar.

“Er zijn nu meer mensen opgenomen dan op enig moment in de eerste golf,” zei Kuipers ook nog.

Gevaccineerd

En dat is apart. Want zoals Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen terecht stelt is nu 80% van de (volwassen) Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij die eerste piek was nog niemand ingeënt. Maar toch zijn er nu meer opnames.

Hoe kan dat in vredesnaam?

Kuipers: “Er zijn nu meer mensen opgenomen dan op enig moment in de eerste golf”. En dat met nu meer dan 80% gevaccineerd en toen 0% gevaccineerd. Ja, die “vaccins” gaan ons echt uit de “crisis” halen hoor. — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 1, 2021

Dit is niet de enige toevalligheid. Want de oversterfte is nu ook significant hoger dan een jaar geleden. Kijk maar naar dit alleszeggende plaatje:

Oversterfte nu, met meer dan 80% gevaccineerd, GROTER dan een jaar geleden met 0% gevaccineerd. Verder niets aan de hand hoor. Gewoon doorlopen. pic.twitter.com/OSq3em1Z9k — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 1, 2021

Hé, Ernst Kuipers, wat is hier aan de hand? Want een kritisch denker zal nu concluderen: niet alleen lijken die vaccins weinig positief effect te hebben op de ziektecijfers – en zelfs op de opnamecijfers – maar je moet je nu zelfs afvragen of het effect ervan niet nadelig is. Kan daar misschien even onderzoek naar worden gedaan?