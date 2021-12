Geert Wilders over opengrenzenbeleid kabinet: ‘Het is niet Nederlanders eerst, maar Nederlanders laatst bij ze’

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er iets meer dan 100.000 migranten netto bijgekomen in Nederland. Onvoorstelbaar, aldus PVV-leider Geert Wilders. De koers van dit kabinet is duidelijk: Nederlanders staan op de allerlaatste plaats. Terwijl ons land genoeg problemen kent blijven de grenzen wagenwijd open staan.

Tot en met oktober van dit jaar kwamen er ongeveer 107.000 migranten netto bij in Nederland. Met dat schokkende nieuws kwam emeritus hoogleraar Jan Latten van de week aan. Schokkende cijfers, zeker als men beseft dat we genoeg problemen in Nederland hebben rondom huisvesting. We kampen met een gigantische woningnood en de energiearmoede wordt met de week groter. Onvoorstelbaar dus dat het kabinet daarom niet kiest voor een ander asielbeleid.

PVV-leider Geert Wilders uitte zijn ongenoegen hierover bij Ongehoord Nederland:



“Jongens, we hebben een tekort aan zorg, aan energie, we hebben een tekort aan woningen. We hebben overal een tekort aan. Nederland is ook overbevolkt; 17,5 miljoen mensen op dit mooie, kleine stukje land. Dus we kunnen niet een stad als Zoetermeer ieder jaar opnieuw erbij krijgen. Dat is gewoon niet te behappen, niet te betalen. Los van andere ellende als het gaat om veiligheid en cultuur wat het allemaal met zich mee brengt.”

De PVV’er verwoordt het helder: het gaat zeker niet van zijn leien dakje in Nederland. De laatste jaren stapelen de problemen zich op; problemen waar het kabinet nog steeds geen passende oplossing voor heeft gevonden. Het woningtekort wordt met het jaar erger – we bouwen in een veel te langzaam tempo – en daarnaast wordt de energiearmoede in Nederland steeds groter. De energieprijzen schieten door het dak, mede dankzij het o zo leuke klimaatbeleid, en steeds meer Nederlanders kunnen hun energierekening niet betalen.

Deze koers van het kabinet is desastreus voor ons land. En we kunnen bij het aanstaande kabinet Rutte IV weer precies hetzelfde verwachten. Oftewel: Nederlanders opnieuw op de laatste plaats.