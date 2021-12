Geert Wilders wil graag antwoorden van kabinet en D66: ‘Is de zus van jullie Kamerlid een veroordeelde terrorist?’

PVV-leider Geert Wilders is tot de schokkende ontdekking gekomen dat de zus van D66-Kamerlid Fonda Sahla de ex-terroriste Soumaya Sahla is. Laatstgenoemde was ooit lid van de Hofstadgroep, maar tegenwoordig is ze deradicaliseringsexpert bij de VVD. Het kan verkeren. Wilders wil graag opheldering van D66 én het kabinet. Want hoe kan het dat de zus van iemand die lid was van een groep die Wilders veelvuldig met de dood bedreigde in de Tweede Kamer zit zonder dat de PVV-voorman dit wist. Het gaat hier namelijk wel om zijn veiligheid.

PVV-voorman Geert Wilders laat op Twitter weten nogal geschokt te zijn van het volgende nieuws: Fonda Sahla, Kamerlid namens D66, is de zus van een ex-terroriste. Nota bene iemand die lid was van de Hofstadgroep. Een radicale moslimgroep die zowel Wilders als Ayaan Hirsi Ali met de dood bedreigde. Het gaat hier om Soumaya Sahla, die door de rechter is veroordeeld voor wapenbezit én deelname aan een terroristische organisatie.

Het klopt dus. Veroordeeld voor wapenbezit en deelname criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Op 16-2-2016 bekrachtigd door de Hoge Raad. Graag helderheid van @D66 of dit inderdaad de zus is van Kamerlid Fonda Salah. En @MinPres waarom is mij in hemelsnaam niks verteld? pic.twitter.com/srVh5S4ciU — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 4, 2021

Wilders benadrukt dat het hem niet gaat om Fonda Sahla. Je kan iemand immers niet afrekenen op wat een familielid heeft gedaan, maar, zo stelt de PVV’er, hij had wel graag dit nieuwtje van de premier zelf gehoord. In plaats van zelf onderzoek te moeten doen. Ook had de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de PVV-voorman heus wel mogen inlichten. Immers is dit nu precies hun taak.

De terroristische Hofstadgroep wilde mij ook vermoorden dus ik vraag het niet zomaar. De ene zus is weliswaar niet verantwoordelijk voor de andere zus maar als het waar is dat de zus van een D66-Kamerlid een veroordeelde terrorist is waarom heeft de NCTV mij dat nooit verteld? — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 4, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is nogal logisch dat Wilders geschrokken is van deze ontdekking. Al meer dan zeventien jaar kan de politicus niet meer veilig over straat en moet hij continu worden bewaakt. Het minste wat men had kunnen doen was hem deze informatie verstrekken. Nu heeft hij dit zelf moeten ontrafelen. Ondertussen blijft het akelig stil vanuit de kant van D66 én het kabinet.

Ironisch genoeg noemt de VVD Wilders te radicaal, maar zijn ze zelf in zee gegaan met iemand met een daadwerkelijk radicaal verleden. Hoe rijmt de partij dit met haar ‘kritische’ standpunten omtrent dit thema?