Gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam worden verplicht asielzoekers op te vangen: ‘Er wordt naar onorthodoxe middelen gegrepen’

Anders dan gebruikelijk worden de gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam verplicht door het kabinet om asielzoekers op te vangen. Dit om het gigantische tekort aan opvangplaatsen aan te pakken. Het kabinet gebruikt echter een omstreden middel om het zelf veroorzaakte tekort aan te pakken.

Normaal gesproken bepalen gemeenten zelf of ze opvangplekken voor asielzoekers aanbieden. Maar het kabinet heeft gekozen voor een onorthodox aanpak, dat meldt de Telegraaf. Daarnaast heeft het demissionaire kabinet ook al de ogen gericht op Alkmaar als mogelijke locatie.

Het is natuurlijk bizar dat gemeenten verplicht worden gesteld om asielzoekers op te vangen. We kampen in Nederland met een ware asielcrisis, die veroorzaakt is door het kabinet zelf. Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in de Integratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze instanties lopen al maanden te klagen over de enorme drukte.

In plaats van dat de regering met gepaste maatregelen kwam – zoals een tijdelijke migratiestop zodat de huidige statushouders en asielzoekers ten minste wél een dak boven het hoofd konden krijgen – bleef het bij pappen en nathouden. De grenzen bleven wagenwijd openstaan en er werden zelfs grote groepen mensen uit Afghanistan overgevlogen. Terwijl we deze mensen niet eens fatsoenlijk een dak boven het hoofd kunnen bieden.

Nu moeten gemeentes dus de door de overheid veroorzaakte problemen maar zien op te lossen. Maar deze oplossing is als een pleister op een houten been. Want dit soort problemen met het regelen van opvang gaan alleen maar frequenter plaatsvinden in de toekomst. PVV-leider Geert Wilders hoopt dan ook dat gemeenten dit besluit gaan weigeren.

Dit is 100 procent verraad aan onze eigen bevolking. Door de open grenzen van Rutte worden duizenden gelukzoekers gemeenten door de strot geduwd. Het kost ons miljarden, levert onveiligheid en criminaliteit op, en de gewone man en vrouw is de klos. Gemeenten moeten dit weigeren! https://t.co/JuurF7YnuD — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 14, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Voor nu lijkt het er toch echt sterk op dat deze gemeenten de puinhopen van Rutte III mogen opruimen. In zoverre dat mogelijk is.