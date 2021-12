Gemeenten smeken warmtebedrijven om prijsstijgingen beperkt te houden

Diverse gemeenten doen een beroep op warmtebedrijven om hun prijsstijgingen beperkt te houden, zodat huishoudens met stadsverwarming niet op hoge kosten worden gejaagd. Deze huishoudens zijn namelijk compleet overgeleverd aan deze bedrijven en kunnen dus niet zelf hun energieleverancier kiezen.

Door je woning op stadsverwarming aan te sluiten geef je alle mogelijkheden die een vrije markt biedt op. Dat was wellicht niet zo’n probleem toen de gasprijzen nog goedkoop waren, maar die tijd is nu voorbij. Dergelijke huishoudens zijn nu overgeleverd aan de warmtebedrijven en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die laatste bepaalt wat de maximale tarieven mogen zijn, op basis van de gasprijs. En om die reden mogen warmtetarieven volgend jaar maximaal 67 procent stijgen.

We kunnen wel raden wat deze warmtebedrijven gaan doen natuurlijk. Als de klant nergens heen kan en totaal is overgeleverd aan deze bedrijven, dan reken maar op een fikse prijsstijging! Het enige wat ze tegenhoudt om tot het maximaal toegestane te gaan is imago-schade. Zo laat Vattenfall weten voor de helft mee te gaan in de maximale verhoging, meldt de NOS.

Het dilemma laat ook perfect zien wat voor een wassen neus stadsverwarming eigenlijk is. Want het is hartstikke leuk dat consumenten denken dat ze puur gebruik maken van restwarmte, maar de energie om die warmte op te wekken is dus soms wel deels afhankelijk van gas. Warmtebedrijven rekenen die extra kosten voor gas gewoon door aan de consument. Maar ook wanneer er niet van gas gebruikt wordt gemaakt, krijgen die huishoudens (door de ACM) alsnog een hogere rekening door de koppeling van de gasprijs aan de productie van restwarmte.

Met een beetje geluk leert men door deze situatie wel af om zich compleet over te leveren aan warmtebedrijven, gemeenten en een overheidsinstantie, omwille van ‘groene energie‘. Het weegt niet op tegen de vrijheid om zelf te kunnen bepalen waar je je energie van koopt.