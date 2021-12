Gouverneur van Antwerpen doet huilie huilie om Nederlandse toeristen: ‘Niet sociaal, niet solidair en onverstandig’

Door de lockdown gaan veel Nederlanders naar België om daar te kunnen winkelen en een terrasje te kunnen pakken. Dat is tegen het zere been van de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, die onze toeristen ‘niet erg sociaal, niet solidair en onverstandig’ noemt. Het vervelende voor haar is dat ze geen enkel juridisch middel heeft om het tegen te houden.

Berx moet eigenlijk gewoon flink wat minder zeuren. Toen België in lockdown ging kwamen ze ook bij ons over de grens. En laten we nou niet doen alsof het aantal coronabesmettingen in België minder is, want daar gaat het vrijwel net zo hard.

Wat dat betreft zou de gouverneur eerder blij moeten zijn dat de horeca en winkels van Antwerpen wat extra geld in het laatje krijgen door deze toeristen. Daar hakten de lockdowns er namelijk ook flink in. Maar nee, in plaats daarvan loopt ze te mekkeren dat Nederlanders niet naar Mark Rutte luisteren. “Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet”, zei Berx volgens RTL Nieuws.

Jammer, maar helaas. Dan had België de grenzen met Nederland maar dicht moeten gooien, want dit kon je natuurlijk verwachten. Bovendien hoeven we ons echt niet zoveel zorgen te maken. Belgen besmetten elkaar onderling ook wel en Nederlanders die besmet terugkomen naar ons land kunnen verder toch bijna nergens heen.

Het meest vreemde is nog wel dat gouverneur Berx ontzettend weinig vertrouwen lijkt te hebben in de huidige Belgische coronamaatregelen en dat viroloog Marc van Ranst zich zorgen maakt dat de Nederlandse toeristen bij terugkeer “ernstig ziek” zullen worden. Laten we nou niet doen alsof het hier om voornamelijk Nederlandse senioren of zwakkeren gaat.

Één van de redenen dat men nog steeds vermoedt dat de omikronvariant relatief onschuldig is, is vanwege het feit dat die voornamelijk bij jonge Zuid-Afrikanen werd aangetroffen. Die lui werden er nauwelijks ziek van, dus de kans is zeer aanwezig dat dit ook voor de Nederlandse dagjesmensen geldt. Het enige gevaar dat zou kúnnen ontstaan is als je twee dagen na je bezoek aan Antwerpen een verzorgingstehuis binnenwandelt en flink rond kucht. Die Belgen moeten gewoon niet zo overdrijven.