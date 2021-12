Groene gekte rukt weer op: Duitsland gaat grens met Nederland volbouwen met windturbines

De Nederlandse gemeente Kloosterhaar ziet de bui al hangen: vlak over de grens in Duitsland gaan er megaturbines van 200 tot 250 meter hoog komen. Duitsland heeft een ingenieursbureau ingeschakeld om de verdere planning van de bouw van windmolens bij onze grens uit te denken. Terwijl de Raad van State veel projecten in Nederland heeft vertraagd, blijven Nederlandse grensgemeenten dus last houden van deze groene gekte.

De Raad van State heeft dit jaar een bom gelegd onder vele windturbineplannen in Nederland. Er wordt namelijk te weinig rekening gehouden met de gezondheidseffecten door de plaatsing van windturbines. Daarnaast moet er meer onderzoek komen over de invloed op de natuur. Hierdoor zijn flink wat plannen voor windparken op Nederlandse bodem in de soep gelopen. Of ze gaan niet door of de plaatsing hiervan loopt gigantische vertraging op.