Haatzaaier Norbert Dikkeboom bij Op1: ‘Willem Engel is onkruid. Geef je het de ruimte dan wordt het groot’

Bij Op1 liet Norbert Dikkeboom zich gisteravond helemaal gaan. De man heeft handtekeningen ingezameld om aangifte te doen tegen Willem Engel. Sowieso belachelijk natuurlijk, want één persoon die aangifte doet staat zo sterk of zwak als 15.000. Maar tijdens zijn optreden zijn Dikkeboom iets heel significants. Hij noemde Engel namelijk onkruid. En dat moet je verdelgen. Anders wordt het te groot.

“Ik zie Willem Engel een beetje als onkruid. Als je onkruid maar de ruimte geeft, gaat het woekeren en wordt het heel groot,” aldus Dikkeboom dinsdagavond bij Op1. En, je gelooft het niet, maar de presentatoren én de gasten keken daar niet eens gek van op. Het is schokkend taalgebruik, maar tegenwoordig wordt het door het hele Kartel volkomen normaal gevonden om anderen mensen op deze manier weg te zetten.

Goh, wie noemden andersdenkenden ook al onkruid? Zo’n 80 jaar geleden? Iemand die daar een antwoord op heeft?

“Je kunt het onkruid denk ik kort houden door te spiegelen waar we het net over hadden,” ging hij verder. “Maar hij rekent een beetje op de formule, ‘waar rook is, is vuur.’ Hij suggereert een paar dingen, maar hij herhaalt ze heel vaak. En er is een bepaalde groep in de bevolking die denkt: ‘Als hij het zo vaak zegt…’ Hij noemt bijvoorbeeld de overheid, het kabinet, die noemt hij het Regime. Bij herhaling. Dat zie je dus ook in de reacties bij zijn berichten, met name de volgers van Engel, de mensen die dat aanhangen, die spreken alleen nog maar over ‘het Regime’.”

Namens ruim vijftienduizend mensen deed @NDikkeboom aangifte tegen Willem Engel. Volgens Dikkeboom moet Engel worden gestopt. “Ik zie Willem Engel een beetje als onkruid. Als je onkruid maar de ruimte geeft, gaat het woekeren en wordt het heel groot.” #Op1 pic.twitter.com/YPBvOvgAjF — Op1 (@op1npo) November 30, 2021

Theo Hiddema: Norbert Dikkeboom is Julius Streicher

Kom er maar in, Theo Hiddema. Ja, de FVD’er heeft met enige regelmaat vergelijkingen met de Tweede Oorlog onnodig en onjuist genoemd, maar nu ziet hij eigenlijk geen andere mogelijkheid meer. “Ik gooi het eruit!:Kent u deze nog? Julius Streicher is bij Op1!” reageert Hiddema dan ook woest.

Het blijft een afzichtelijk bedrijf om bij elke affaire een vergrijp te plegen aan WO2 -leed, maar nu dit:”onkruid”.. Ik gooi het eruit!:Kent u deze nog? Julius Streicher is bij Op1! — Theo Hiddema (@THiddema) December 1, 2021

Het Regime

En wat betreft “het Regime”: in Nederland hebben we iets als “de vrijheid van meningsuiting.” Wij hebben allemaal het recht om het Regime Rutte III ook daadwerkelijk het regime te noemen. En weet je waarom we dat doen? Omdat het Regime steevast de vloer aanveegt met onze grond- en mensenrechten, omdat het Regime willens en wetens tienduizenden toeslagengezinnen kapot heeft gemaakt, omdat het Regime bewust demissionair is en vervolgens doet wat het wil (terwijl dat helemaal niet mag officieel), en omdat het Regime geleid wordt door een stel keiharde carrierepolitici zonder mededogen en empathie voor wie dan ook.

Daarom.

Als Norbert Dikkeboom daar een probleem mee heeft gaat hij maar lekker naar China of Noord-Korea. Daar mag je het lokale Regime óók niet bekritiseren.

Zorgwekkend

Nog niet zo heel lang geleden was een man als Dikkeboom weggelachen. Op z’n best. In veel gevallen was hij veroordeeld door iedereen aan zo’n tafel voor dictatoriale tendensen. Voor het niet respecteren en waarderen van onze belangrijkste rechten. Maar tegenwoordig moeten we dit soort giftige woorden én daden (want hij houdt het niet bij uitspraken he, hij doet daadwerkelijk aangifte!) blijkbaar maar volkomen normaal vinden.

Zorgwekkender dan dit wordt het niet. We bevinden ons echt op een kruispunt. Het kan nu twee kanten uit.