Kabinetsposten verdeeld: Defensie én Financiën gaan naar radicaal-links D66

Het is eigenlijk niet te geloven. Maar uit een verdeling van de kabinetsposten, die vandaag is bekendgemaakt, blijkt dat D66 aan de haal gaat met twee enorm belangrijke posities; posities die vooral niet gegeven moeten worden aan zo’n radicaal-linkse partij. Defensie én Financiën.

Thomas van Groningen bericht dat de coalitiepartijen bekend hebben gemaakt welke partijen welke specifieke kabinetsposten krijgen. En ja, de resultaten van de verdeling zijn ronduit schokkend. D66 gaat namelijk aan de haal met Defensie én met Financiën. Laten dat nou precies de twee posten zijn die je vooral niet wilt geven aan die partij.

De verdeling van kabinetsposten Rutte-4 per partij. pic.twitter.com/rMgjNfugrE — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) December 30, 2021

Defensie is de afgelopen decennia natuurlijk al keihard uitgekleed. Maar met een D66 minister weet je: ondanks alle beloftes gaat dit de komende vier jaar natuurlijk alleen maar erger worden.

Misselijk.

En dan krijgen ze dus ook nog eens Financiën, waarvoor Sigrid Kaag hoogstwaarschijnlijk naar voren geschoven wordt.

Denk daar even goed over na: Kaag gaat binnenkort over de staatsfinanciën. Brr. De rillingen lopen me nu al over het lijf.

In totaal krijgt D66 maar liefst negen kabinetsposities (ministers + staatssecretarissen), waaronder dus Defensie en Financiën. De VVD krijgt er elf. Het CDA? Zes. En de ChristenUnie? Dat armzalige partijtje moet genoegen nemen met drie.

Drie. En daarvoor verkopen ze dus hun ziel aan de duivel. Letterlijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Moge God de komende jaren Nederland beschermen.