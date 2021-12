Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) over boeren: ‘Bedenk dat je bevoorrecht bent, je kunt ook iets anders gaan doen!’

Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks etaleert precies het dedain dat die partij heeft jegens boeren. Zij zien hen gewoon als ondernemer en snappen helemaal niets van het boerenleven of wat zo’n familiebedrijf precies betekent voor die boeren. In plaats daarvan worden boeren door Bromet weggezet als “bevoorrecht”. En als het je niet bevalt, dan ga je toch gewoon wat anders doen? Wal-ge-lijk!

GroenLinks-Kamerlid Bromet dacht iedereen op Twitter een fijne vakantie toe te wensen, maar raakte verzeild in een Twitter-discussie. Er zat iemand te zeiken over dat boeren geen vakantie hadden en dat haar partij plannen heeft om ze alles te ontnemen. De meeste Kamerleden zouden dit gedram laten voor wat het is, maar niet Bromet. En oh, wat laat ze zich kennen!

Bromet gooit vervolgens olie op het vuur door te stellen dat boeren “bevoorrecht” zijn, want “lang niet iedereen kan boer worden”. En als het je niet bevalt, dan ga je toch gewoon wat anders doen?

Het is zowel onnozel als arrogant om te stellen dat boeren bevoorrecht zijn én “gewoon wat anders kunnen gaan doen”. De meeste boeren wordt het boerenleven met de paplepel ingegoten. Er wordt van ze verwacht dat ze het bedrijf van de vorige generatie over zullen nemen. In die zin is het boerenleven vaak meer geaccepteerd vanuit een plichtsbesef dan een vrije keuze.

De voornaamste reden dat kinderen van boeren niet meer voor het boerenleven kiezen, is waarschijnlijk omdat de boerderij nog maar moeilijk rendabel te houden is. Wet- en regelgeving werkt als een strop die langzaam steeds verder aangetrokken wordt. En de enige manier om daar aan te ontkomen is door de “vrije keuze” te maken om ermee te kappen.

Maar volgens Bromet van GroenLinks moeten boeren gewoon niet zo zeuren. Even wat toekomstgerichter zijn of gewoon wat anders gaan doen. Je lot ligt in je eigen handen. “Fijne feestdagen!”