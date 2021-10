Formatiepartijen komen met trage strop voor boeren: ‘Stikstofmaatregelen uitsmeren over meerdere jaren’

Tijdens de formatiegesprekken in Hilversum zijn flinke stappen gezet om de ‘stikstofproblematiek in de landbouwsector te beteugelen’. In plaats van een drastische halvering van de veestapel en het in één keer uitkopen van boeren, wil men nu langzaam de strop steeds iets verder aantrekken tot de stikstofmaatregelen ondraaglijk worden.

Volgens ingewijden zijn de formerende partijen het eens over dat er stikstofmaatregelen voor boeren moeten komen. Maar zij zijn niet bereid om een halvering van de veestapel af te kondigen, zoals D66 wilde.

In plaats daarvan hoopt men op de ontwikkeling van nieuwe technieken om de stikstofuitstoot terug te dringen. Mochten die er niet komen, dan kan er worden gekozen voor een geleidelijke krimp van de veestapel of het verplaatsen van boerderijen. Een ingewijde zegt tegen De Telegraaf dat een afname van twintig tot dertig procent van de veestapel reëel is. “Maar dat verspreidt zich dan wel over meerdere jaren, bijvoorbeeld tot 2030. Dan houd je per jaar een krimp van zo’n 3 procent over.”

Wanneer dat ook geen optie is dan wil men boeren kunnen compenseren. In het uiterste geval kan men overgaan tot gedwongen uitkoop.

Reken er maar op dat die innovaties er niet zo snel gaan komen. En als ze er wel komen dan zijn ze waarschijnlijk verschrikkelijk duur. Boeren moeten zich nu al door alle regelgeving in allerlei bochten wringen om het hoofd boven water te houden.

De boeren krijgen straks dus eigenlijk dezelfde strategie voor de kiezen als dat ze al tientallen jaren hebben mogen ervaren. Steeds de strop iets strakker aantrekken, totdat de boer het opgeeft en eieren voor zijn geld kiest. ‘Goh ja, de boer wilde geheel op eigen initiatief de boel verkopen’, wordt er dan gezegd.

En mocht de boer zijn onderneming al die tijd wel winstgevend hebben weten te houden, dan is er vaak geen opvolger. De zoon van de boer kiest liever voor iets waar hij wel fatsoenlijk geld mee kan verdienen, in plaats van telkens aan allerlei ingewikkelde regelgeving te moeten voldoen. De formerende partijen verpakken het in mooie woorden en ‘coulante’ regelingen, maar het is niets meer dan een langzaam aantrekkende strop.