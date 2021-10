Kabinet jaagt boeren stuipen op het lijf: Aanscherping milieuregels kost akkerbouwers gemiddeld 50.000 euro per jaar

Het demissionaire kabinet heeft nieuwe milieuregels ingevoerd die boeren (akkerbouwers) de stuipen op het lijf jaagt. De maatregel zou een doorsnee akkerbouwbedrijf wel 50.000 euro per jaar kunnen kosten.

In de zogeheten 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn worden strenge regels gesteld om de uitstoot van nitraat te verminderen en zo het grond- en oppervlaktewater te beschermen. Maar omdat het om een generiek beleid gaat, kan het akkerbouwbedrijven enorm veel geld gaan kosten. Een boer die bijvoorbeeld veel graan teelt, heeft minder last van de maatregel dan iemand die aardappelen verbouwt.

“Boeren mogen tot vijf meter van de sloten geen teelt verbouwen en bemesten. Daarnaast worden er rustgewassen voorgeschreven om de bodem te laten herstellen en op zandgronden moet vanaf 2023 60 procent van het areaal op 1 oktober ingezaaid worden met een vanggewas, een groenbemestingsgewas. Vanaf 2027 moet dat het hele areaal zijn”, legt De Telegraaf uit. In de praktijk komt dat erop neer dat sommige gewassen al moeten worden geoogst nog voordat ze rijp zijn. In de meeste gevallen kost dat echt bakken met geld, zonder enig zicht op compensatie voor de boeren. Daar heeft het demissionaire kabinet namelijk óók niet aan gedacht.

Er is hier dus sprake van volstrekt ondoordacht beleid voor boeren die al het idee hebben systematisch te worden weggepest. Je kunt dit demissionaire kabinet ook echt geen seconde uit het oog verliezen, want voor je het weet komen ze met een maatregel waarmee je flink wordt benadeeld. ‘Dan had je maar bezwaar moeten aantekenen’, zeggen ze als je te laat bent.

Als het kabinet vanaf het begin de boeren hadden betrokken bij het uitwerken van de milieuregels, dan was er weinig aan de hand geweest. Maar nee, gewoon doordrukken en kijken of er iemand stampij begint te maken. Dat is hoe dit demissionaire kabinet met de boeren omgaat. En dan wel totaal verbaasd zijn als het Malieveld weer vol met trekkers staat.