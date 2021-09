Boeren pislink over plannen intrekken vergunningen: “Den Haag laat zo’n plannetje expres uitlekken om te peilen hoe het valt.”

Nederlandse boeren zijn niet te spreken over het geopperde voorstel van de landsadvocaat om de overheid instaat te stellen om vergunningen van boeren in te trekken. “De overheid maakt zich volstrekt belachelijk”, aldus een woordvoerder van Farmers Defence Force.

Eerder vandaag was de BoerBurgerBeweging ook al niet te spreken over de uitgelekte notie van de landsadvocaat. De partij van Caroline van der Plas wil graag weten waar deze ideeën vandaan komen en of het initiatief misschien van het ministerie zelf komt. Ook Farmers Defence Force meent dat onze regering wellicht zelf achter deze plannen zit, dat laten ze weten aan de Telegraaf:

“Het is elke keer hetzelfde opzetje. Want ik geloof niet dat de landsadvocaat dit zelf heeft verzonnen. Den Haag laat zo’n plannetje expres uitlekken om te peilen hoe het valt.”

Boeren én boerenbelangenbehartigers reageren woedend op het voorstel. Volgens hen kan dit plan direct naar de prullenbak. Het idee dat de overheid bij machte zou zijn om boeren hun beroep af te pakken schiet in het verkeerde keelgat van de sector. Al jaren is de sector in gesprek verwikkeld met de overheid én uitgerekend nu komt de landsadvocaat met zo’n bizarre boodschap.

Boeren spreken terecht schande

Het meest stuitende is nog wel dat de regering nauwelijks wil luisteren naar de boeren zelf. Al jaren roepen zij dat de overheid zélf metingen moet gaan doen in bedreigde natuurgebieden. Om zo te kijken waar die stikstof nu echt vandaan komt. Helaas heeft de overheid nog geen poging ondernomen om dit te doen.

Het stikstofvraagstuk levert al genoeg ellende en problemen op voor de agrarische sector, maar nu probeert men in Den Haag een andere tactiek. Het zal namelijk niemand verbazen als de klimaatfanatiekelingen écht bereid zijn om vergunningen in te trekken om het klimaat te ‘redden’.