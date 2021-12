Kan wel! Zorginstellingen regio Rotterdam-Rijnmond zetten tientallen mbo- en hbo-studenten in om zorg te ontzien

Het kabinet en menig Twitteraar was er altijd van overtuigd dat zorginstellingen geen enkele vorm van hulp konden krijgen, buiten gekwalificeerde werknemers om. In de regio Rotterdam-Rijnmond bewijzen scholen en zorginstellingen ze het tegendeel. Maar liefst honderd mbo- en hbo-studenten gaan deze kerstvakantie als ‘zorghero’ aan de slag om zorgpersoneel te ontzien en de druk op de zorg te verlichten.

Het is bijzonder triest dat zorginstellingen zich genoodzaakt voelen om een beroep te moeten doen op studenten, maar goed, het is niet anders. Beter dan niks, toch? De zorginstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond zullen wel haast een gat in de lucht springen, want er hebben zich al tientallen studenten aangemeld.

En het gaat hier niet om een beetje lullig de stagiaire uithangen en de hele dag koffie halen. De studenten worden daadwerkelijk aan het werk gezet, zo meldt Rijnmond.nl. “Het bijzondere is dat onderwijsinstellingen hebben aangegeven dat de studenten lesdagen vrij krijgen om inzetbaar te zijn. Ook verdienen ze studiepunten. Dat is ook wat waard”, vertelt Hoogmoed over de samenwerking met de scholen. De studenten komen van het Albeda College, Zadkine en de Hogeschool Rotterdam.

De studenten worden ingedeeld op basis van ervaring en hoever ze in de opleiding zijn. Moet je toch eens nagaan hoeveel werk dit het reguliere zorgpersoneel gaat schelen? En voor de volstrekt onervaren studenten zijn er allerlei mogelijkheden om patiënten te vermaken tijdens de kerstvakantie en de paar weken erna.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Eigenlijk zou dit in heel het land moeten worden uitgerold. Het kabinet vertikt het om meer ziekenhuispersoneel op te leiden of andere maatregelen te nemen om de zorgcapaciteit nog enigszins op peil te houden, dus dan moet het maar over een andere boeg worden gegooid. Dit is de perfecte gelegenheid voor studenten om een bijdrage te leveren en ervaring op te doen. En zo blijft de schade die dit kabinet met het coronabeleid heeft aangericht misschien ook nog een beetje beperkt.