Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) dolblij met klimaatbeleid dat Schiphol sloopt: ‘Grote zorgen? Juist goed nieuws dit’

Het kabinet maakt zich grote zorgen, door het zelf ingevoerde klimaatbeleid lijkt met name Schiphol de grote dupe te worden. Als Schiphol niet snel enkele ingrijpende maatregelen invoert dan moet het aantal jaarlijkse vluchten met maar liefst 20% worden verkleind. Kauthar Bouchallikht en haar GroenLinks-fractiegenoten zijn juist dolblij. Hun klimaatwaanzin gaat een aderlating betekenen voor onze economie.

In de ogen van doorgeslagen klimaathysterici is Schiphol een bron van pure kwaad. Mede door het gigantische vliegveld zou onze aarde naar de knoppen gaan. Om dit laatstgenoemde te voorkomen willen klimaatrebellen niks liever dan zulke ondernemingen opzadelen met tal van klimaatregeltjes. En dat lijkt ze nu aardig gelukt. De afgelopen jaren heeft het kabinet, mede door de grote druk vanuit de klimaatlobby, de ene na de andere regelgeving omtrent klimaat ingevoerd.

Het is zo ver doorgeschoten dat één van onze economische motoren nu de dupe dreigt te worden van dit groene beleid. Bronnen rond het kabinet hebben naar buiten gebracht dat demissionaire kabinetsleden enorme kopzorgen hebben over de toekomst van Schiphol. Nederlands grootste vliegveld moet namelijk snel aan nieuwe milieuvergunningen komen om de toekomst veilig te stellen. Maar zelfs met die vergunningen lijkt het korten op het aantal jaarlijkse vluchten onvermijdelijk.

Reden voor een feestje op de GroenLinks-fractie, want zo stelt Bouchallikht bot, dit is onder meer te danken aan de noeste arbeid van haar partij.

We hebben hier als @groenlinks debat over aangevraagd en zijn een procedure gestart om de adviezen te openbaren. Dat allemaal zodra de pop up van de NOS verscheen. Avond eten who? Dikke SO naar het team. To be continued, mood voor de rest van de avond:https://t.co/VGSpcTgbdp — Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) December 8, 2021

Ze beseft alleen niet dat de inkrimping van Schiphol grote gevolgen gaat hebben voor onze economie én het vestigingsklimaat in Nederland. Bij GroenLinks proberen ze dit nu te framen als een overwinning voor het klimaat, maar in feite is dit wat er gaat gebeuren: wil Schiphol, in aangepaste vorm, voort blijven bestaan dan moeten ze waarschijnlijk flink wat banen schrappen om financieel te overleven. Helaas hoor je hier de partij niet over.