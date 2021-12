Lilian Helder (PVV) benieuwd naar antwoorden D66 en Sigrid Kaag na stilzwijgen: “Het is stil aan de overkant”

PVV-leider Geert Wilders moest gisteravond tot groot ongenoegen ontdekken dat D66-Kamerlid Fonda Sahla een zus heeft die lid was de Hofstadgroep. Een radicale moslimgroep die zowel Wilders als Ayaan Hirsi Ali bedreigde. De PVV-voorman vindt het een schande dat hij dit zélf moest ontdekken. Nu al deze smurrie naar boven is komen drijven wil men bij de PVV graag een antwoord van D66. Lilian Helder pookt nog maar eens de angstige beer. Maar tot op heden blijft het doodstil in het D66-kamp.

Het zal voor de D66-top een lange nacht zijn geweest. Nadat Sigrid Kaag Geert Wilders op de vingers had getikt en hem de les had gelezen over fatsoen, had D66 natuurlijk niet verwacht dat de PVV’er met een kordaat weerwoord zou komen. Welnu, Wilders kwam wel degelijk met een reactie terug. Via Jan Dijkgraaf kreeg Wilders namelijk te horen dat D66-Kamerlid Fonda Sahla de zus van een ex-terroriste is.